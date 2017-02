LOS MEJORES CHISMES

El juego de Zisuela



Fuentes cercanas a El Suburbano confirmaron que el edil varelense y presidente del Club Argentino de Quilmes, el gastronómico Daniel Zisuela, proyecta jugar fuerte en la política quilmeña dentro del Frente Renovador, a pesar del ruido que tiene en este y aquel distrito. Los consultados informaron que Zisuela, quien desde hace tiempo es fuertemente cuestionado por los socios Mate, impulsa la candidatura a concejal del ex funcionario barbista, Alejandro De Fazio. Dato que no pasó desapercibido -principalmente- para ningún massista local.

Arroyo en Quilmes

Trascendió que en los próximos días, el ex ministro de Desarrollo Social Bonaerense, Daniel Arroyo, arribará al distrito para encabezar una recorrida por la ciudad. Los organizadores explicaron que el dirigente massista -que busca una banca en Diputados- buscará conocer cuál es la situación de los vecinos en las zonas periféricas del distrito.

Preocupados por Díaz

En las últimas horas trascendió que más de un barbista está preocupado por la información que el ex Director de Empleo y Cooperativismo local, Leandro Díaz, aporta a la Justicia. Preocupación que -aseguran- quedó plasmada en más de un encuentro, lo que motivó al ex intendente, Francisco Gutiérrez, en llevar tranquilidad a la militancia, ante la avanzada de Díaz. Otros, miran de afuera.

Pocas vacaciones

El joven dirigente peronista Sebastián García no perdió tiempo en sus vacaciones en la Costa Atlántica. Durante su estadía en la localidad balnearia de Villa Gesell, García aprovechó el momento para reunirse con el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Villa Gesell, Nicolás Valdez. Y participó en Pinamar de un almuerzo del Partido Justicialista. Reunión que estuvo encabezada -entre otros- por el legislador Bonaerense y ex intendente de Berazategui Juan José Mussi.

Queijeiro niega su pase al macrismo, pero el rumor sigue

El concejal massista quilmeño y conocido periodista deportivo, Walter Queijeiro, niega su aterrizaje a la gestión de María Eugencia Provincial como funcionario. Sin embargo, en La Plata los rumores siguen sonando, incluso hasta con fecha de llegada. En diálogo con este medio, Queijeiro tiró frases minimizando esto: “Acá se vienen diciendo cosas desde hace un año, si te guías por los rumores te volves loco”. Sin embargo, el edil agregó una frase que podría tener un final abierto: “Yo escucho a todos, lo hice siempre por respeto”.