LOS MEJORES CHISMES QUILMEÑOS

Pérez Gresia Jr quiere ir por el Ronco



El diputado provincial radical, Fernando Pérez Gresia, volvió al ruedo en Quilmes después de mucho tiempo, y fuera del ámbito de bares. Se reunió, y lo publicó en su Facebook, con el titular de la Mutual de Municipales, Ricardo Terrizano. Son varios los allegados que dicen que jugaría cualquier interna sindical contra el ‘Ronco’ Méndez.

Créditos blandos para éxodo bolichero

La idea de ir sacando de a poco los bailables del centro quilmeño sigue vigente. Trascendió que hay algunas charlas preliminares para llevarlo a cabo en un plazo relativamente corto, y que cada uno de los empresarios puedan obtener créditos blandos facilitados por el propio estado, provincial o nacional, y así fomentar el traslado. Si bien no son muchos los emprendimientos formato bailables que hoy existen en el casco céntrico respecto a años anteriores, la idea del gobierno comunal es ir poco a poco llevándolos a un espacio nocturno, que podría ser sobre avenida Calchaquí, algún espacio en Quilmes Oeste, o en la Ribera. Por ahora todo muy fresco, pero la idea está…

Aún sin novedades de cambios

Si bien todavía no hay confirmaciones de cambios en el ejecutivo, sí se sabe que los habrá. Lo que empieza a trascender como fija (y clave del asunto que se armará) es el casi seguro aterrizaje en el HCD de Guillermo Galetto y Maru Sotolano.

El PJ ya exhibe los padrones

Ya comenzaron a exhibirse los padrones partidarios de cara a la elección interna que se realizará a mediados de diciembre. Siempre y cuando nadie impugne la convocatoria. De acuerdo al crono-grama electoral justicialista, el 16 de noviembre vencerá el plazo para la presentación de candidatos. Establecidos los aspirantes que disputarán la elección interna, el 4 de diciembre vencerá el plazo para la presentación del modelo de boleta. Y finalmente, el domingo 17 se realizará la elección partidaria en la que el Partido Justicialista de la ciudad elegirá 24 consejeros titulares; 12 consejeros suplentes; 31 congresales titulares; 16 congresales suplentes.

Un guiño a Pérez

Se recalienta la interna del Partido Justicialista de la ciudad. Pese a mostrarse en tándem los integran-tes de la Cámpora con Juntos Por Quilmes, el espacio político que conducen los ediles Angel García y Daniel Gurzi, trascendió que la pasada semana hubo un encuentro entre la diputada nacional, la quilmeña Mayra Mendoza con el dirigente de la UOM Adrián Pérez. Afirman, que en el encuentro Mendoza le dio vía libre a Pérez para que encabece una de las variadas listas que disputarán poder en el Justicialismo local.

Otros que suenan

Por estas horas, son varios los nombres y las jugadas que se anotan para presidir el PJ de la ciudad. Según trascendió el edil Daniel Gurzi tendría intenciones de encabezar una de las numerosas listas que se barajan por estas horas. Otros dejaron trascender el nombre de la diputada provincial Evangelina Ramírez, por lo que muchos especulan que es una jugada del propio ex intendente y directivo del BAPRO, el sindicalista Francisco “Barba” Gutiérrez, para terminar encabezando el propio Gutiérrez la nómina del espacio. El piquetero amarillo Leandro Díaz ya anunció que iba a presentar lista y redobló la apuesta al afirmarle a El Suburbano que él tiene la lista oficial de Eduardo Duhalde. Y desde el peronismo de Cambiemos el legendario Angel Abasto y Alejandro Poli con las 62 Organizaciones no se quieren quedar afuera. El que tampoco quiere quedarse afuera de la rosca es el ex funcionario villordista y concejal denarvaísta Roberto Gaudio, quien tras su paso por La Cámpora y su regreso al kirchnerismo estaría escuchando propuestas de distintos sectores. En tanto, desde la agrupación que encabeza Nahuel Hidalgo, Jóvenes del Presente, buscan su lugar en la interna y pujan por la unidad del PJ de cara al avance de Cambiemos. El letrado Walter Di Giuseppe inscribió su agrupación Identidad Peronista Quilmeña para competir en las internas justicialistas. Y pidió que le reserven el número 1 y los colores: azul y blanco, o blanco solo, o azul solo. Veremos cómo termina la puja en el PJ local.

Por un desafortunado tuit salieron a matar a Queijeiro



El periodista deportivo y concejal en licencia Walter Queijeiro recibió un golpazo en Twitter, red social en la que sabe desempeñarse muy bien y en la que tiene una multitud de seguidores. Días atrás, cuando se preparaba para jugar Lanús-River, el periodista tuvo la idea de tuitear: “Estoy mirando la Libertadores y mi esposa me pregunta: por qué Messi no está jugando para Barcelona? Ni le contesté.”. Instantes después se produjo un disparo letal desde la cuenta @cinetiquetar: “Estoy mirando el organigrama de la Pcia de Bs As y mi esposa pregunta: por qué está Queijeiro como subsecretario de Turismo? Ni le contesté.”. El rebote fue inmediato en cuanto a RT y FAV de este último tuit, a pesar que esta última cuenta no tiene gran cantidad de seguidores.

Juntos por Quilmes

Referentes y colaboradores de la agrupación “Juntos Por Quilmes” celebraron la elección para concejales que realizó Unidad Ciudadana en el distrito. Acto en el que se reconoció a los responsables de escuelas y fiscales de la pasada elección legislativa. Al tomar la palabra, hablaron los electos concejales del sector, Susana Cano y Fabio Báez, y de los referentes del espacio, los actuales concejales, Angel García y Daniel Gurzi. “Este es un excepcional momento donde luego de un gran esfuerzo, donde como siempre ponemos el mayor esfuerzo, continuamos reafirmando nuestras convicciones, nuestras ideas y nuestra pasión por el peronismo, cualquiera sea el resultado”, afirmó García quien incentivó a los presentes a “recuperar el gobierno en 2019”. En tanto Gurzi, convocó a participar activamente en la renovación de autoridades del Partido Justicialista en diciembre próximo. “Tenemos la posibilidad de armar una lista fuerte junto a otros espacios que integraron Unidad Ciudadana, para ofrecerle al afiliado peronista una opción que lo haga sentir orgulloso y proponer un Partido moderno, solidario y comprometido con las demandas populares”. Del encuentro también participaron los concejales electos Eva Stolzing y Diego Méndez, la consejera escolar electa Julia Galván y Pedro Gómez, presidente de Nuevo Encuentro.

Lozano apuesta al Frente Quilmes Futuro

El ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, encabezó en Ezpeleta el primer plenario del Frente Quilmes Futuro Futuro en Unidad Ciudadana. En-cuentro en el que se analizó la coyuntura post electoral y se acordaron acciones políticas a desarrollar en los próximos meses. El cierre estuvo a cargo de la concejala electa Eva Stoltzing. Y participaron trabajadores de la Gráfica Pellerano, actualmente en conflicto con sus trabajadores, como adelantó Agencia Suburbana de Noticias semanas atrás.

Peronistas de Solano se juntaron

Un grupo de militantes peronistas de Solano, La Florida, La Paz y Los Eucaliptus, que también quieren participar de la interna partida-ria se juntaron días atrás. Ellos son: Adrián Zampedri, Cacho Gamboa, Hugo Martínez, Ale Zampedri (Solano), Cacho Taborda (La Florida), Andrés Aguirre, Gabriel Espíndola (Los Eucaliptus), Cacho Rodriguez y Retamal Carnaza, (La Paz).

El Estado en La Matera

El programa El Estado en tu Barrio se realizará en La Matera del 14 al 17 de noviembre. Según se informó, los vecinos podrán realizar sus trámites de los diversos organismos estatales en calle 816 y 882, intersección en el que se encuentra el CIC.

Justicia Federal: Se mueve la Causa Cooperativas

La controvertida Causa Cooperativas que lleva a cabo el juez federal Luis Armella empieza a moverse más. Si bien no hay aún nada oficial, trascendió que empezaron a llegar citaciones para indagatoria. Uno de los que más preocupado está por estas horas es el jefe de esa movida millonaria, el ex secretario de Francisco “Barba” Gutiérrez, Guillermo Robledo. A propósito de esto, aseguran que el ex Intendente le habría dicho a su empleado Robledo, delante de testigos, algo más o menos así: “Si me hiciste una cagada con esto, hacete cargo de todo vos, yo no quiero tener problemas ni kilombos con estas cosas que no tengo nada que ver y que solamente manejaban Pavón y vos”. Glup.