LOS MEJORES CHISMES QUILMEÑOS

Limpieza en el GIRSU

Fuentes cercanas a El Suburbano confirmaron que con el aterrizaje de Nicolás Monteagudo al frente de la siempre candente área de recolección de residuos domiciliarios municipal comenzará la limpieza de los “vicios” que hace tiempo existen. Asimismo, detallaron que Monteagudo se encontró con 16 camiones rotos y 9 zonas que al momento sufren la falta de recolección. “Explota Quilmes de basura”, remató la fuente que explicó que las delegaciones municipa-les no están respondiendo los reclamos vecinales, principalmente en la zona de Bernal Oeste, y en los barrios La Sarita, El Emporio, Odisea. Como en el descampado detrás del cerrado cementerio privado de Smith donde las montañas de basura y autos abandonados provocan el malestar en la zona. Altísimas fuentes del poder local señalan en off que recién a mediados de 2018 el distrito podrá encontrar un punto de limpieza 100% y equilibrio.

Mayra pinta

Ya comenzó la carrera por el Partido Justicialista local. Muchos aprovechan para posicionarse. Otros para negociar con otros sectores. Mientras tanto y pese a los ánimos de muchos la diputada nacional, la quilmeña Mayra Mendoza, salió al ruedo a pintar paredones en el oeste del distrito. Con la frase “Mayra Mendoza PJ 2017-La Cámpora”, la joven legisladora comenzó a marcar el territorio. Veremos cómo culminará la interna que promete ser amplia. Mientras tanto, se supo que uno de los que más fuertemente viene trabajando para impulsar una lista de unidad, e incluso con numerosas reuniones que tuvo el pasado fin de semana, es el dirigente piquetero amarillo, Leandro Díaz, que responde al titular del HCD, Juan Bernasconi, hombre de Emilio Monzó.

Outlet: Rara apertura

Aunque aún no se sepa qué pasó realmente en el outlet incendiado de Yrigoyen hace semanas, justa-mente un lunes, único día donde no hay nadie trabajando en el lugar, trascendió que intentarán abrirlo para el 14 de diciembre en “condiciones precarias” de seguridad. Ojalá no suceda nada. Mientras tanto, en la última sesión del HCD algunos ya levantaron la voz al respecto (ver esta misma página).

Quilmes Oeste sin festejos

En las últimas horas surgió una información que indicaba que los festejos por los 150 años de Quilmes Oeste habían sido bochados por el secretario de Cultura, Ariel Domene, pese a tener una aprobación legislativa. Comunicado este medio con el área, contaron que esta celebración se va a llevar a cabo “sin problemas”, y que en estas horas se lo harían saber a la Comisión de Festejos. En el ínterin, señalaron que no habían tenido ninguna queja formal de vecinos en Cultura.

Sotolano pucherea

Maru Sotolano quiere a toda costa quedarse como Secretaria de Desarrollo Social, pese a que fue electa como concejal en la última elección. El rol testimonial que quiere la funcionaria está teniendo debate en las huestes oficialistas, que siguen de cerca el desenlace, sumado a la mirada atenta en algunos opositores que ven que puede ser una buena chance para morder al cuello. “Critican las testimoniales y soy los reyes de las testimoniales”, dicen, medio en sorna, medio en serio. Mientras tanto, Sotolano asegura que asumirá y pedirá licencia al otro día para seguir en la Secretaría que comanda, información que tampoco ha caído nada bien en allegados a Guillermo Galetto, quien dejará el 10 de diciembre la siempre apetecible Secretaría de Gobierno para meterse de lleno en la pelea legislativa, con todo lo que políticamente eso implica.