Podés inscribirte en todos estos puntos, tenés tiempo hasta el 30 de abril para anotarte en tu categoría y en la disciplina que elijas

DISCIPLINAS CULTURALES 2023

JUVENILES

A- SUB 15: podrán inscribirse los nacidos en los años 2008, 2009, 2010 Y 2011.

B- SUB 18: podrán inscribirse los nacidos en los años 2005, 2006 y 2007.

C- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos entre los años 2005 y 2011 inclusive.

- Artes circenses

- Dibujo

- Objeto artístico

- Pintura

- Mural

- Cocineros bonaerenses

- Conjunto musical cumbia

- Danzas folklóricas

- Danza tango

- Fotografía

- Freestyle rap

- Cuento

- Poesía

- Malambo

- Música rock

- Solista vocal

- Stand up

- Teatro

- Videominuto

*UNIVERSITARIOS*

B- ÚNICA: podrán inscribirse las personas nacidas entre los años 1964 y 2005

Destinada a todos los estudiantes universitarios que se encuentran cursando en Universidades o bien en Institutos Terciarios (carreras de 3 años o más de duración), los mismos podrán representar a:

A- A sus municipios de residencia, tal como figura en el D.N.I. al 31 de diciembre de 2022

B- A la universidad o institución de la que son alumnos regulares

- Dibujo

- Objeto artístico

- Pintura

- Fotografía

- Freestyle rap

- Solista vocal

- Stand up

- Videominuto

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD)

A- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 2011 inclusive y anteriores (Ver reglamento general de Cultura PCD y el específico de cada disciplina)

- Danza teatro

- Danzas folklóricas

- Dibujo

- Fotografía

- Malambo

- Narración oral

- Pintura

- Solista vocal

PERSONAS MAYORES

A- ÚNICA: podrán inscribirse los nacidos en el año 1963 inclusive y anteriores.

- Dibujo

- Objeto artístico

- Pintura

- Cocineros bonaerenses

- Danzas folklóricas

- Danza tango

- Fotografía

- Literatura

- Solista vocal

- Teatro

Inscribite y encontrá toda la info, reglamentos en la página web del municipio https://quilmes.gov.ar/juegosbonaerensesquilmes

*Para consultas o dudas sobre la inscripción escribinos a [email protected]*