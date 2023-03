“El cambio que inicio Mauricio (Macri) en el 2015 sé que Patricia va a saber continuarlo y profundizarlo, con coraje y convicción enfrentando a las mafias y devolviendo el orden y la previsibilidad que le falta a este país”, arengó Grindetti ante más de 700 vecinos y militantes que llegaron hasta el Club Quintana de Lanús Oeste.

En otro tramo del discurso, Grindetti pidió a los dirigentes de Juntos por el Cambio grandeza para afrontar las internas y pensar en la gente. “Estamos en un momento de la política argentina donde los dirigentes se miran el ombligo y se olvidan del verdadero propósito de esta vocación que es servir a la gente, hay un divorcio de la gente con la política por eso surgen expresiones antisistema que venden soluciones que son impracticables y peligrosas”, analizó.

Sobre su vocación de ser gobernador, Grindetti expresó: “Yo no quiero ser gobernador para después pensar en la reelección o ser presidente de la Nación, a mi edad, quiero involucrarme para trasformar de verdad la provincia, estoy dispuesto a pagar los costos políticos de tomar decisiones, a veces antipáticas pero necesarias para encarar un proceso de transformaciones profundas, no me va a temblar el pulso para hacer un cambio de raíz”.

“Hay que terminar con la doctrina Baradel en las escuelas de la provincia y evitar que el conurbano se convierta en un segundo Rosario, para eso se necesita compromiso y convicciones, seguro los de enfrente nos van a tirar piedras, como hicieron tantas veces, pero como dice siempre Mauricio: somos el cambio o no somos nada”, lanzó Grindetti.

Por su parte, Patricia Bullrich fue categórica: “Néstor es un gran candidato para la provincia de Buenos Aires por todo lo que hizo en Lanús”

Fueron de la partida, el diputado nacional, Hernán Lombardi, el jefe de campaña provincial de Patricia Bullrich, Sebastián García De Luca, el diputado provincial, Adrián Urreli, la senadora provincial, Aldana Ahumada, el jefe de gabinete local y precandidato a intendente de Lanús, Diego Kravetz, concejales, consejeros escolares y referentes territoriales, entre otros.