El pasado viernes, sobre la calle Hipólito Yirigoyen, en la estación de Quilmes, se realizó un acto y marcha a 11 años del femicidio de Natalia López, la docente quilmeña víctima de femicidio a manos de su ex pareja, en febrero de 2012.

El acto convocó a miles de mujeres, vecinas, integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales y contó con más de cien adhesiones, incluida la de la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

En diciembre se conformó la Comisión Organizadora de cara al acto, impulsada por la Multisectorial por la Emergencia en Violencia hacia las Mujeres, que llevó adelante el acto, que contó con números artísticos, un homenaje a Alejandra Duro, Directora de Género de ATE Quilmes fallecida en noviembre del año pasado. Debora Procaccini, responsable de la Agrupación Docente Azul y Blanca leyó la semblanza de Natalia y, para terminar el acto, Yanel Mogaburo, dirigente de la Comisión de Mujeres de Quilmes, ,Berazategui y Varela leyó el documento consensuado por la Comisión Organizadora, que reproducimos.

Luego del acto,, una multitudinaria marcha recorrió las calles de Quilmes y cerró en la Plaza San Martín con un pañuelazo al grito de Por Natalia y por Todas,

DOCUMENTO:

A 11 años de su femicidio, por Natalia López y por todas seguimos exigiendo a nivel Nacional, provincia y en cada municipio ¡Emergencia Ya!

Hoy se cumplen 11 años del femicidio de Natalia López, 11 años de aquel 17 de febrero que convertimos en una cita de honor para no olvidarla y reafirmar nuestra unidad en la lucha contra el flagelo de las violencias y los femicidios. Natalia tenía 31 años cuando su ex pareja la asesinó a plena luz del día en esta plaza. Era una docente quilmeña, afiliada al SUTEBA QUILMES, delegada de la escuela 87 de San Francisco Solano. Era mamá de una niña, compañera, amiga, hija y hermana. Una piba que detrás de una sonrisa hermosa soportaba a diario las brutales consecuencias de la violencia. Hizo todo lo pudo: se separó, denunció a su agresor e intentó continuar con su vida, pero nadie le dio respuestas y el 17 de febrero de 2012, su ex pareja, la asesinó y luego se quitó la vida. Natalia tenía las denuncias en su cartera. Su femicidio fue un golpe muy duro y doloroso para toda la docencia y para el pueblo quilmeño. SUTEBA Quilmes, acompañó a su familia desde el primer momento y junto con Susana, su mamá, aprendimos a transformar el dolor en lucha. Conformamos las multisectoriales por la declaración de la emergencia en Quilmes, Berazategui y Fcio. Varela y desde entonces no bajamos las banderas de prevenir y terminar con las violencias por motivos de género.

11 años después seguimos en las calles y en un contexto muy difícil. Los sectores más reaccionarios del macrismo se preparan para volver anunciando sus planes que implican menos derechos, más hambre, más represión y sufrimiento para el pueblo. En ese camino apuntan a la lucha popular y demonizan, judicializan, e intentan dividir a las organizaciones sociales y sindicales. Ante esta situación, entendemos que es imperiosa la unidad de todos los sectores populares para enfrentar esta avanzada reaccionaria y no volver atrás. Porque el pueblo no olvida que en los 4 años de gobierno macrista crecieron el hambre, la desocupación y la entrega, mientras rifaban 44 mil millones de dólares a favor de sus amigos dejándonos una deuda de 100 años. El gobierno de Macri, Larreta y Vidal significó el abandono de la educación y la salud pública, mientras unos pocos se llenaban los bolsillos a costa de nuestro sufrimiento. Fueron 4 años de retroceso en derechos fundamentales. Macri desjeraquizó la salud pública, profundizó la feminización de la pobreza y la desocupación. Las políticas hacia las mujeres y diversidades fueron nulas. Redujo a migajas el presupuesto del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ante el aumento de la violencia no hubo programas integrales de atención a víctimas, políticas sociales y laborales, de acceso al empleo formal, a vivienda para mujeres, personas trans y travesti. Los escasos recursos presupuestarios se dirigieron a la apertura de comisarías, que sin una política integral, reforzó el punitivismo sin abordar los problemas de fondo que llevan a la inseguridad. No nos olvidamos.

Ante semejante crisis económica y social creció el protagonismo popular, le dimos pelea al macrismo y en octubre de 2019 lo derrotamos en las urnas. Fuimos y somos parte de un pueblo que lucha en toda América Latina contra los planes de ajuste y entrega de estos gobiernos reaccionarios. En ese contexto enfrentamos la pandemia. Las mujeres jugamos un papel importantísimo en la primera línea de batalla contra covid-19, desde el primer día de la cuarentena cuando ni siquiera se estaban produciendo las vacunas: Estuvimos en los comedores y merenderos, sin bajar las ollas de los braseros, como promotoras de salud y prevención de las violencias que se agravaron terriblemente en el aislamiento. Estuvimos en cada punto solidario, en las cooperativas, en los espacios de

primera infancia. Trabajando. En el camino perdimos familia, amigas y compañeras y compañeros que dejaron la vida en esa tarea, que ya no están, pero que nos dejaron su ejemplo.

En esos tiempos difíciles el movimiento de mujeres y feminista cosechó conquistas luego de muchos años de lucha. Se crearon los Ministerios de mujeres, género y diversidades y avanzamos en la afirmación de derechos por los que venimos movilizadas históricamente: Como El Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, El Registro de promotoras territoriales en prevención de las violencias, La ley de cupo trans "Diana Sacayán- Lohana Berkins",entre otras. Cerramos el 2020 conquistando en las calles el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y seguimos levantando las banderas de Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal, seguro y gratuito para no morir.

En Quilmes, continúa vigente la Emergencia en violencia contra las mujeres que conquistamos con unidad y lucha en 2018. Nucleadas en la multisectorial por la emergencia se la arrancamos al gobierno de Martiniano Molina, que muy lejos estaba de implementar políticas públicas destinadas a mejorar la vida de las mujeres y disidencias. La lucha por la emergencia nos permitió poner en el centro la problemática de las violencias y su forma de abordarla. Fueron dos años de lucha ininterrumpida en la que fuimos desenmascarando al gobierno de Cambiemos en Quilmes y forjamos una unidad muy importante, que luego se vio reflejada en la conformación del Frente de Todos. La victoria del Frente de todos posibilitó que pudiéramos avanzar en algunos reclamos históricos que veníamos planteando desde la multisectorial. En la gestión de la Intendenta Mayra Mendoza se elevó al rango de secretaría el área de mujeres y diversidades y se dieron pasos importantes en términos de derechos, entre ellos la creación del Centro de atención a Mujeres y Diversidades (CAMD) que atiende situaciones de violencia por motivos de género las 24hs, el Centro territorial Isabel Pallamay en Quilmes Oeste y la apertura de seis consultorios igualitarios. El 26 de julio, el Concejo Deliberante de Quilmes aprobó por unanimidad la actualización y prórroga de la emergencia que conquistamos en el año 2018. Fue una jornada unitaria en la que dimos un paso más hacia la efectiva implementación de la emergencia en el distrito, valorando lo que conseguimos en estos últimos años y poniendo el centro en aquello que nos falta.

La situación es grave porque el ajuste y el pago de la deuda castiga al pueblo y favorece los planes de la derecha más reaccionaria para volver al gobierno. Tuvimos avances importantes, pero sabemos que no alcanza. Atravesamos tiempos muy difíciles y de enorme sufrimiento para nuestro pueblo. La inflación nos castiga duro mientras que los salarios de la mayoría de los y las trabajadores y trabajadoras precarizados o en negro, las jubilaciones, las pensiones y los planes sociales no alcanzan a cubrir la canasta básica. Se aproxima el inicio de clases y la realidad de muchas compañeras es que no pueden comprarle ni útiles ni zapatillas a sus hijes. Ante esta situación la unidad de las luchas de todos los sectores populares para resolver nuestras emergencias y enfrentar a la derecha reaccionaria se vuelve fundamental.

Seguimos diciendo que la deuda es con nosotras porque en Argentina, según datos del Observatorio Lucía Pérez durante al 2022 se registraron 323 femicidios, 9 trans/travesticidios y 425 intentos de femicidio. 266 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre como consecuencia de la violencia machista en su máxima expresión. En Quilmes el 14 de octubre a las 11:30 de la mañana, en plena calle de La IAPI en Bernal Oeste, Juan

Ignacio Benítez asesino de un disparo en la cabeza a Mayra Belén Salinas, una piba de 26 años que había denunciado a su agresor en reiteradas ocasiones, tenía una hija de 6 años. Un femicidio a plena luz del día, con características muy similares al de Natalia, 11 años después. El 5 de diciembre Lucas Romero asesinó a Nahir Belén Digiglio en su casa en San Francisco Solano. Nahir tenia 23 años y 2 hijos de 2 y 6 años, se había separado hace tres meses de su femicida. La hermana de Nahir contó el calvario que tuvo que atravesar durante y después de haber terminado la relación. Él la amenazaba diciéndole que si ella lo denunciaba él se iba a quedar sin trabajo y los chicos no iban a tener para comer. Por Mayra y por Nahir también hoy estamos acá.

En enero de este año se cometieron 21 femicidios, 41 intentos de femicidio y al menos un travesticidio. Sofia Bravo, Elizabeth Sosa, Nilda González, Camila Mendoza, Rosa Celiz, Yesica Holguín, Luz de los milagros Prieto, Norma Morales, fueron asesinadas hace días en nuestro país. Violadas, torturadas, mutiladas, quemadas, apuñaladas, asesinadas a hachazos, con armas de fuego, con armas blancas, en sus casas, en la calle, en sus trabajos. Vidas que nos arrebatan, pibas que no vuelven, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras compañeras y amigas. Por ellas y por todas vamos a seguir luchando, porque a pesar de las conquistas, los números de femicidios no bajan.

En nuestro distrito y en nuestra región son urgentes más acciones preventivas destinadas a generar las condiciones subjetivas y materiales necesarias para que la violencia no sea un destino para la mayoría de nosotras. Políticas a través de las cuales el Estado llegue antes y aborde a tiempo las situaciones de discriminación y desigualdad que puedan traducirse en algún tipo de violencia.

l Acceso al trabajo y a una vivienda digna que nos permita desarrollar nuestra vida de forma autónoma. TIERRA TECHO Y TRABAJO PARA TODAS. Un informe reciente sobre la ruta crítica que atravesamos las mujeres cuando tomamos la decisión de salir de la violencia alerta que el 40% de las víctimas de violencia de género no denuncia por miedo a no poder mantener a sus hijes. Para avanzar en el camino a ser independientes, libres y soberanas, garantizar un ingreso que nos brinde dignidad es esencial.

l La implementación efectiva de políticas de cuidado es imprescindible también en ese sentido. Necesitamos Centros de cuidado infantil para niños y niñas de la primera infancia, de acceso gratuito y en cada barrio, porque las mujeres seguimos siendo quienes más tiempo destinamos a las tareas de cuidado.

l RECONOCIMIENTO ECONÓMICO a las promotoras territoriales en prevención de las violencias y de SALUD. Es necesario que los gobiernos reconozcan materialmente ese trabajo y que esté articulado e integrado en las políticas nacionales, provinciales y municipales. Somos las que llagamos donde el Estado no llega, las que ponemos el cuerpo, a las que primero recurren las mujeres en situación de violencias. Reconocer el trabajo de las promotoras es fundamental para prevenir de manera situada, lugar por lugar, barrio por barrio, cuerpo a cuerpo.

l Por mayor y mejor Acceso a la salud integral de las mujeres y diversidades en los Centros de Atención Primaria de la Salud), hospitales municipales y provinciales de cada distrito.

l Campañas masivas de difusión y promoción de los derechos de las mujeres, de los servicios de atención. Necesitamos que la información llegue a todas.

l Creación del Observatorio de la Emergencia en Violencias contra las Mujeres y diversidades, que permita monitorear la implementación de la Emergencia y donde podamos discutir de manera conjunta las políticas que están siendo ejecutadas y las necesarias en el distrito.

l Exigimos la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Los gobiernos nacional, provinciales y municipales deben impulsar y profundizar, campañas de sensibilización en las escuelas y en los barrios, para poner el contenido de la Ley en manos del conjunto. Es necesario que las multisectoriales de mujeres y diversidades, organizaciones sociales, gremiales y políticas, articulen estrategias para multiplicar la tarea de difundir la ESI y que los conocimientos sobre la sexualidad integral, sana y responsable, lleguen masivamente a la población.

l Que se garantice en todo el país y en cada región el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y al pleno ejercicio de nuestros derechos en materia de salud sexual y reproductiva ¡Debemos defender esa conquista!

l Avanzar hacia la justa retribución de la representación en espacios de decisión política y “económica”. Donde se pueda diseñar en libertad la agenda pública y se destinen los recursos requeridos para llevarlos adelante.

l LEY de Moratoria Previsional Ya. Es urgente tratar y aprobar de manera urgente esta Ley, como una forma de reparar la injusticia sufrida por trabajadoras y trabajadores, ya sea por la irresponsabilidad de sus empleadores, por haber desarrollado gran parte de su historia laboral en la informalidad o por haberse dedicado a tareas domésticas y de cuidado como es el caso de la mayoría de las mujeres

l Reforma judicial feminista para avanzar en revisión de las prácticas misóginas, discriminatorias y sin perspectiva de géneros que persisten en la mayoría de los juzgados de nuestro país.