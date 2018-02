Ahora, trabajadores del Banco Provincia evalúan ir a escrachar a Scarabino en el Countrie Abril, donde tiene una mansión

Las cosas entre empleados del Banco Provincia y el gobierno bonaerense se ponen cada vez más pesadas, sobre todo en cuanto al desenlace que podrìa tener. A las distintas movidas oficiales del Gremio Bancario que los nuclea y de la Mesa de Comisión Gremial le llegan diferentes tipos de propuestas y pasos a seguir en materia de reclamos, y si bien el escrache aún no está definido, son varias las propuestas en las dredes sociales que aparecen para, por ejemplo, ir a la puerta del Countrie Abril de Berazategui para escrachar allí al ex intendente y actual funcionario del BAPRO, Federico Scarabino.

Scarabino cobra en blanco más de un millón de pesos al año junto a otros “asesores VIP” del Banco Provincia, y vive desde que dejó la jefatura Comunal de Quilmes en una de las mansiones más opulentas en la mejor zona del exclusivo barrio cerrado. Hasta allí quieren llegar los empleados bancarios.

Según lo informado por el titular de La Bancaria Seccional La Plata, Federico Bach, comenzó una campaña de difusión con datos sobre “los verdaderos privilegiados” de la entidad, en la que se dieron a conocer las contrataciones directas del organismo por sumas millonarias y se denunció que Juan Curutchet tiene más de 200 asesores, “algunos blanqueados y otros dibujados como monotributistas con contratación directa”.

Entre los contratos con cifras escandalosas se encuentran los de Mariano Mendilaharzu, que per-ibiría 1.452.000 pesos por un año de trabajo, es decir unos 121.000 pesos por mes; Marta Helguero, una exdirectora de la gestión de Daniel Scioli, que recibiría 840.000 pesos (70.000 pesos mensuales); y José Pampuro, otro exdirector de la era Scioli, con una contratación directa de 900.000 pesos (75.000 pesos mensuales).

De acuerdo al gremio, Curutchet le pagaría a Jorge Allen, asesor de Gabinete, 234.000 pesos mensuales. Un poco más abajo en la escala se encuentran Hernán Stella, quien se desempeñaba como ex vocero del intendente de Lanús Néstor Grindetti y aportante de Cambiemos, asesor en comunicación, quien recibiría 166.000 pesos al mes, y Enrique Morad, asesor de Gabinete, con un contrato por 150.000 pesos por mes.

El ex intendente de Quilmes, Federico Scarabino, quien cobra 1.131.000 pesos por año. Vive en el costoso countrie Abril, además de poseer terrenos en otros barrios cerrados linderos, por los que pidió que figuren a montos menores al momento de escriturar. Por ejemplo El Suburbano accedió en las últimas horas a la partida 120-111989-0 de 924 metros cuadrados que figura como baldio, y que en ARBA sigue apareciendo a nombre del anterior dueño. Ampliaremos…