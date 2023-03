Ambientalistas del 'Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente' sostuvo esta semana que "la defensa de los bienes comunes no va a parar". "La defensa de los bosques y humedales ribereños viene siendo impulsada desde varios lugares y con varias iniciativas", agregaron. Por eso, el pasado sábado 25 de febrero, nueva-mente integrantes de 'No a la Entrega de la Costa, Quilmes y Avellaneda' realizaron un concurrido Abrazo al Matorral Ribereño en las costas de Bernal.

Una vez allí, los asistentes iniciaron una caminata por los senderos del bosque hasta llegar a la ribera, donde a orillas del matorral ribereño empezó la actividad con la música de Onda Verde Candombe y Percusión la que le dio al encuentro un clima de alegría y "compromiso a seguir luchando por los espacios comunes".

Los participantes pudieron ver una muestra fotográfica de los habitantes del lugar, como Darío, un luchador por la defensa de la ribera y vecino del lugar. Sus amigos y parientes, con sus comentarios, recordaron la batalla que Darío, recientemente fallecido, dio por defender el bosque y los humedales en el lugar donde nació y vivió.

No podían faltar las fotos de la costa de Hudson, "demostrativas del ecocidio que se está cometiendo en esta parte del territorio", aportadas por el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, activo participante.

El encuentro tuvo varios oradores que explicaron la situación por la que atraviesa la ribera y otros lugares de la provincia y se redobló el compromiso de seguir en la búsqueda de coordinar las actividades y no dejar de participar en luchas solidarias con compañeros de otros lugares, con situaciones similares.

La presencia de militantes de Laguna de Rocha, Pulmón Verde Esperanza, de Virrey del Pino y SOS Humedales Escobar, permitió un intercambio de opiniones sobre la situación y demostró que no estamos solos en esta lucha desigual.

El encuentro terminó con la proyección de algunos videos que mostraban las actividades realizadas por la Asamblea y la participación activa que en ellas siempre tuvo la recordada Nieves Baldaccini, "una compañera irremplazable". El encuentro también fue un homenaje a su memoria.