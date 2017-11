Aníbal F: “Que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos…”

Aníbal Fernández defendió a CFK y cuestionó muy duramente el silencio del peronismo

– ¿Tiene miedo de ir preso, Anibal?

– Ah, empezamos con las indirectas. Yo tengo tres causas: Qunita, Fútbol Para Todos, que es un disparate sin sentido, y hace poquito he declarado en un tema de residuos sólidos. Y una denuncia por enriquecimiento ilícito que hay que investigarla como corresponde. He sido Ministro de Justicia un año y medio. Jamás hablé con un juez pidiéndole que parara, acelerara o agravara la situación de un funcionario. Son cosas que suceden en este momento.

Sobre el Gobierno y la Justicia actual, el ex ministro todoterreno, en declaraciones al programa radial “El Lobby” de Alejandro Bercovich, disparó: “Estamos en presencia de cosas que son terriblemente preocupantes porque por ejemplo, el Gobierno de Macri amenaza a todos aquellos que se opongan a la reforma laboral. Entonces, acá o juegan para Macri o juegan directamente en contra. Y los que están en contra son todos los amenazados y por eso ninguno habla. Si nosotros miráramos cómo (en la Justicia) se comportan con el Gobierno, te digo que el sobreseimiento de Claudio Arribas, el titular de la AFI, salió en 70 días y no permitieron que declarara el arrepentido y lo mismo hicieron con Macri y Aranguren. Entonces estamos en una situación complicada.”

“No me voy a callar la boca de las cosas que creo que tendrían que hacerse. No soy un pichi y a esta altura del partido, a los sesenta años, ya soy un viejo bastante grandote como para callarme la boca y no decir realmente como siento que se tengan que llevar adelante este tipo de discusiones. Vuelvo a insistirte, por favor, no pido impunidad. Que se juzgue. Que se investigue. Que se llegue al fondo del hueso. Y si hubo algo que se hizo mal, y tenga que ser condenado que se condene, pero que se hagan las cosas como corresponden no que sea esto una caza de brujas, una búsqueda incesante de lastimar a los tipos porque formaron parte de un gobierno porque esto no sucedió nunca gracias a Dios hace muchos años”.

“Nunca coincidí con las formas en que se trabajaba. Tengo una excelente relación con Amado, pero muchas veces he hablado con él y le he dicho: ‘Mirá, no concuerdo con lo que vos estás haciendo. Con lo que estás planteando. Si vos esto lo ordenas de una manera que tenga seriedad, de la que yo crea que tenga seriedad, usame. Teneme en cuenta. Quiero poner la cara para ayudarte en todo lo que pueda ayudarte”. Pero como ellos actuaban de una manera distinta con sus abogados y tenían otra forma de pensar de la que tengo, no me metía. Nunca lo defendí, pero no significa que no le tenga cariño, no le tenga respeto y que no vea que lo que están haciendo es una porquería.”

“Como yo no me estoy buscando la impunidad, ni para mí ni para nadie, lo que estoy buscando es que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos y que pongan la cara de una vez por toda por todos los que realmente laburaron y se rompieron el lomo y defendieron a capa y espada lo que les correspondía. Porque, ¿sabés a quién fue el primero que dejaron solo? A mí. Cuando Lanata, canal 13 y Elisa Carrió me inventaron un programa hace dos años y tres meses. ¿Vos te crees que me citaron alguna vez? Nunca. No lo van a hacer tampoco porque yo tengo una sola vida, no me pueden inventar otra vida. Sin embargo nadie puso la jeta, ni la actual conducción del partido ni nadie. Me la tuve que bancar solito. E hice todo lo que pude hacer solo, pero a los compañeros no se los deja solos eh”.

Sobre De Vido

“Claro que (a De Vido) lo dejaron solo. Yo le escribí una vez que habían levantado un fuero, le mandé un abrazo y le dije si podía colaborar con su familia y ayudarlo. No estoy diciendo que busque impunidad para De Vido, que lo sigan investigando. Pero que lo investiguen con objetividad, seriedad y el respeto que tiene que tener la justicia de los argentinos”.

Sobre Máximo Kirchner

“No se los deja solo a los compañeros. ¿Por qué no fueron a fundamentar la defensa del compañero el día que se votó el desafuero aunque no quieran hacer número? A mí me dijo un periodista que fue Máximo el que dijo que no había que bajar. Yo no lo creo. Creo conocerlo a Máximo lo suficiente. Pero si fuera así, no tiene una gota de sangre al lado del padre, porque ¿cómo va a permitir uno que a un compañero lo estén dilapidando como lo estaban haciendo en la cámara de diputados y nadie salte a decir lo que tenga que decir en ese sentido?”

Sobre Cristina y el rol del peronismo:

“Siempre creí en Cristina y sigo creyéndolo. A mí no me cambia su manera de pensar, no soy de estos tarambanas que porque no encontraban algún hueco, un segmento en donde explotar sus ambiciones políticas se cruzan de vereda y la agravian. Yo no. Sigo creyendo que es el cuadro más importante que tiene la Argentina. Las causas que conozco de Cristina son todas un mamarracho. Lo del dólar futuro es una medida que no es judiciable y a qué nivel hemos llegado: procesan a la Presidenta, al Ministro de Economía y al Presidente del Banco Central. Una medida monetaria no es judiciable. En Hotesur o en los Sauces cuando se está diciendo que a lo que se está atento es al dinero que se pagaba por alquileres se pagaban por coimas, son 200 mil, 300 mil pesos por mes y nuestro gobierno hizo 107.745 millones de dólares en obras. ¿Qué están hablando? Saquen el porcentaje que quieran. Es inútil lo que están diciendo. La conozco a Cristina como a nadie y es incapaz de semejante cosa.”

-¿Todos incluso Cristina Kirchner?

“Que Dios no permita a estos insensatos levantar la mano contra el peronismo porque Anibal Fernández es un gil que puede ir preso por lo que se les antoje a ellos. No por lo que yo haya hecho, porque debo ser el que forma parte de un colectivo de los mejores administradores de la Nación. No tengo ninguna duda de eso. Con lo cual en esos expedientes miren lo que se les ocurra. En mi vida personal, miren lo que se les ocurra. Pero lo que están haciendo es otra cosa y no pone la jeta nadie. El Presidente del parti-do, ¿quién carajo es o son? ¿Qué están haciendo? ¿Se miran el ombligo, sacan papelitos, sacan comunicados? ¿Por qué no se dejan de joder de una vez por todas y ponen la cara para defender a los compañeros como se hizo toda la vida? Y después si el tipo tiene la culpa, tiene la culpa. Aguantatela y cumplí”, finalizó diciendo el siempre polémico ministro de los 12 años de kirchnerismo.