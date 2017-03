Aparece cobrando 77 mil mensuales: ¿La abogada Mónica Frade es “Ñoqui” de la Cámara de Diputados?

Desde hace años la doctora Mónica Frade ha sido una especie de fiscal moral y política de nuestro querido Quilmes. O sus años en la Casa de DD.HH, con su socialismo militante, pasando por ser una de las primeras militantes del espacio de Sabbatela, esta letrada ecléctica, que hoy breva en las fuentes de la autoproclamada “Fiscal de la República”, ‘Lilita’, que juzga y dice que está bien y que está mal, quien debe ser quemado en la hoguera y quien no, según sus simpatías, o sus humores. Cual Torquemada de estos parajes.

Mónica Frade, miembro local de estos tribunales inquisitorios, denunciante de ñoquis por doquier, de transparencia, etc., no deja de sorprendernos.

Siempre atenta. A quienes , nombrados en el estado, en cualquiera de sus tres poderes políticos: ejecutivo, legislativo y judicial; denunciadora de jueces y fiscales por hacer favores a los dirigentes de turno, aunque jamás llego una denuncia, ni aún hoy, al Consejo de la Magistratura. O denunciar a quienes nombrados en las legislaturas, sean estas municipales, provinciales o nacionales, argumentando que eran ñoquis porque no se sabía que trabajo realizaban y que horario cumplían. Lo mismo para aquellos que eran nombrados transitoriamente, que ella aseguraba que esa categoría, se le daba a los “Ñoquis”.

Como también se define como una colaboradora de la doctora Elisa Carrió, pero sin tener relación de asesoramiento con la legisladora.

Por todas estas razones sería importante que diera transparencia a su nombramiento como Planta transitoria en Administracion Pública Nacional y/o Municipal, aunque su empleador es la Honorable Cámara de Diputados, Actividad 017(sin obra social), en servicios comunes bajo el contrato 046-01 activo y por el que cobra la suma de $77391,11.

Es sin lugar a dudas fundamental en alguien que ha luchado y denunciado tanto que diga al pueblo, que le paga el sueldo, que horario cumple, que tarea realiza y en que lugar especifico…para no oscurecer tan importante trayectoria.

Por Carlos Taphanel (www.lavozdelgrito.com)