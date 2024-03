La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo este domingo la ribera local y participó del cierre de un prestigioso torneo realizado en el marco de la 6ª Fiesta de la Pesca en Kayak de la Boga, que contó con la participación de más de 200 vecinos y vecinas de la ciudad y la Provincia, que se acercaron hasta avenida Cervantes y Alfonsina Storni, a ser parte del evento provincial más importante en lo que refiere a la materia.

“Quiero felicitar a todas y a todos los que han participado y cuenten con el Municipio de Quilmes, que aún en estos tiempos que no van a ser fáciles, vamos a estar trabajando para mejorar nuestro distrito y también para compartir buenas jornadas como la que hoy vivieron ustedes”, sostuvo Mayra, acompañada por la diputada provincial de UP, la quilmeña Berenice Latorre, quien trabajó la declaración cultural en la Legislatura bonaerense para que este evento sea declarado Fiesta Provincial.

Esta actividad cuenta con la declaración de interés provincial en la Cámara de Diputados bonaerense, gracias al proyecto que fue presentado por la citada legisladora quilmeña, y próximamente, el Concejo Deliberante de Quilmes va a tratar la declaración de interés local, tras el proyecto enviado por la concejala de UP, Florencia Esteche.

Durante la jornada, la Jefa comunal conversó con los participantes sobre la importante asistencia con la que contó la propuesta (más de 200 inscriptos de toda la Provincia), que fue organizada por kayakistas de Quilmes (por el vecino local Jonatán Martínez, un referente nacional en el tema) y articulada con el Municipio que potencia, sin dudas, el posicionamiento del distrito como referente nacional del kayak fishing, una modalidad que año tras año continúa en constante crecimiento.

Además, hubo un récord en cuanto pesca, en el que se superaron las 80 piezas. Y es importante señalar que todas las ediciones del torneo se realizaron en la ribera de Quilmes. En este 2024 se repartieron importantes premios.

También estuvieron presentes el secretario de Educación, Culturas y Deportes local, Joaquín Desmery; su par de Servicios Públicos, Sebastián García; el subsecretario de Deportes, Nicolás Mellino, y el director general de Defensa Civil, Luis Villarroel, entre otros.