El ex concejal y referente del Frente Renovador de Avellaneda Armando Bertolotto aseguró que el de Javier Milei es un “gobierno de improvisados con poderes que les quedan muy grandes”, tras el fracaso en el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

“Resulta difícil de comprender la estrategia que utiliza el Gobierno, si es que la tiene, con conceptos prendidos con alfileres, sobre una supuesta libertad anárquica que no existe en ningún país del mundo. La llamada ‘ley ómnibus’ era un mamotreto de más de 600 artículos qué prácticamente intentaba cambiar nuestra Constitución Nacional de 1994 y confrontaba abiertamente con la supuestamente más ‘libertaria’ de 1853”, analizó el ex edil en diálogo con Política del Sur.

Apuntó que “aunque existen fuerzas políticas dispuestas a cooperar con el anarco liberalismo, resultó todo tan disparatado, confuso y antilegal que no pudieron encontrarle la vuelta ni quitando más de 300 artículos ni reformando otros 200”.

“Estamos en un claro proceso de estanflación”

Bertolotto, asimismo, analizó: “Estamos en un claro proceso de estanflación, una inflación desbordada y una recesión que en algunos rubros excede el 50%. Un indicador fehaciente y comprobable de ello es la baja del consumo de litros de combustible de enero de este año con respecto a igual mes de 2023 que resulto del 32%”.

“Todos los rubros bajaron sus ventas entre el 25 (mínimo) y más del 50%. Los salarios y las jubilaciones se están licuando día tras día. Ya estamos en jubilaciones del orden de los cien dólares en equivalencia. Si pudieran hacer la alocada dolarización, de seguir así, va a ser con salarios de 50 dólares”, evaluó.

Viaje de Milei a Israel

Con respecto al viaje de Milei a Israel, el dirigente de Avellaneda advirtió: “Me gustaría tratar de comprender que ventaja le reporta a Argentina este viaje donde por primera vez en nuestra historia, nos ponemos a defender a un contrincante en un conflicto que no está saldado”.

“Igual que prometer llevar la embajada a la ciudad santa de Jerusalén, significa desconocer al cristianismo y a los musulmanes en una lucha ideológica y religiosa en la cual Argentina fue siempre neutral. Respecto a esas reacciones extemporáneas, antidemocráticas de Milei, no esperaba otra cosa de este personaje”, criticó.

Avellaneda

En tanto, se refirió a cómo afecta en Avellaneda todo lo que sucede en el ámbito nacional. “Repercute en varios aspectos. El Municipio está construyendo por medio del plan de viviendas Procrear más de tres mil viviendas destinadas a familias de clase media que alquilan o viven en una vivienda de un familiar. No solamente hasta hoy no existe más el Ministerio de Hábitat sino que aún no se pudo llevar a cabo con nadie una reunión para ver qué actitud tomar y las obras están paradas”, cuestionó.

Asimismo, alertó: “Si bien Avellaneda es autosuficiente económicamente, gracias a una gran gestión, no sabemos cuánto va a bajar la recaudación, no solo por los vecinos y comerciantes que no puedan pagar, sino que además nuestros grandes contribuyentes pagan su tasa más importante en función de sus ventas y de continuar estás disminuyendo en la misma medida disminuyen los ingresos municipales. Pese a ello Avellaneda tiene gestión y resto para no caer en la desesperante situación en la que están otros municipios”.

Por último, apuntó contra los opositores que apoyaron al oficialismo nacional. “No soy quien para juzgarlos pero me parece que están traicionando a sus votantes, el mandato que recibieron sobre todo en la elección general del 2023 donde Milei obtuvo poco más del 29% de los votos”, sentenció.

Fuente: polìticadelsur.com