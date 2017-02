Arranca un complicado plan de lucha de los docentes

Escala el conflicto docente.

A medida que pasan las horas, el Frente Gremial Docente avanza en acciones concretas de cara al rechazo de la propuesta del 18% a abonarse en cuatro cuotas presentada por el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Acciones que de concretarse generarán más de un dolor de cabeza, y las que paralizarán severamente el normal dictado de clases en la Provincia, con clases públicas y movilizaciones en cada ciudad.

A una semana de la fallida reunión de Comisión Técnica Salarial, la que fue catalogada por los gremios como una “provocación”, los docentes salieron a ponerle los puntos a las autoridades provinciales. Y reclamaron un salario promedio de 14 mil pesos, para que ninguno de ellos quede por debajo de la línea de pobreza. Algo lejos de lo que percibe hoy un educador bonaerense: 9 mil pesos por una jornada de cuatro horas, y el 60% tiene menos de dos cargos, siendo el básico unos 4800 pesos.

Ante esta absurda propuesta que busca sentar posición en el resto de las provincias, ante la ausencia de una paritaria nacional, los docentes comienzan a organizarse de cara al Plan de Lucha que -como años anteriores- dejaron bien en claro su posición.

Con el apoyo del triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), los maestros inician simultáneamente asambleas unificadas en todas las escuelas bonaerenses este martes y miércoles, para que sus delegados presenten sus resoluciones en el plenario que se realizará este jueves. Propuesta que será apoyada por la mayoría para que no inicien las clases el próximo 6 de marzo en las escuelas públicas de la Provincia.

Según pudo saber El Suburbano, el Plan de lucha es encabezado por los afiliados de ATE, SUTEBA, FEB, UDOCBA, MED, SADOP, entre otras organizaciones gremiales docentes. Afiliados que apoyarían la propuesta de “no inicio de clases”, la que estará acompañada por movilizaciones y radios abiertas en todas las ciudades.

La jornada de lucha tendría el siguiente cronograma: 6 de marzo, no inicio de clases. 7 de marzo, marcha CGT. 8 de marzo, paro de CTRA 24 horas.

“Vidal no conoce a los docentes de la Provincia. Hace años venimos luchando contra los distintos gobiernos por una recomposición salarial digna, acorde a la canasta básica de alimentos”, sentenció la titular de Suteba Quilmes, Lidia Braceras.

La CGT apoya a los maestros

A horas que representantes de la Con-federación General del Trabajo (CGT) anunciaran que convocarán a un paro general si el Gobier-no no mejora las condiciones de los trabajadores, los titulares de la Ctera y del Suteba, Sonia Alesso y Roberto Baradel, se reunieron con la conducción de la CGT, los que expresaron el apoyo en el marco de la puja salarial que los docentes mantienen con Nación y Provincia.

“Los docentes recibimos el apoyo de la CGT en su sede de Azopardo. Los trabajadores unidos frente al ajuste y los salarios a la baja”, tuiteó por su parte Baradel.

“No estamos planteando una mejora” sino “no perder el poder ad-quisitivo del salario que teníamos”, afirmó Baradel.

En tanto, el ex intendente de Quilmes y actual secretario de Interior de la CGT, Francisco “Barba” Gutiérrez explicó en su cuenta Twitter que “integrantes Consejo Directivo CGT y CTA reunidos con gremios docentes a quienes apoyamos en la lucha x #ParitariaDocenteNacional #UNIDAD”.