La seccional ATE Quilmes, encabezada por la Sec. Gral, Clarisa Pérez, junto a miembros de la comisión y cuerpo de delegados, movilizaron al Ministerio de Capital Humano para frenar las políticas de ajuste que viene llevando el presidente de la Nación.

"ATE va a permanecer en las calles luchando por la reincorporación de todos y todas las despedidas. No a la privatización. Basta de castigar a las y los trabajadores. No vamos a permitir que el ajuste siga castigando a los que menos tienen. Las calles seguirán siendo del pueblo, les guste o no", explicaron desde ATE Quilmes.