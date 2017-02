Berazategui: Fuerte repudio al destrato de Vidal

No es la primera vez que sucede. Y al igual que en otras oportunidades el intendente Juan Patricio Mussi manifestó estar contrariado por una visita que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal a su ciudad, y a la cual no fue invitado. Desde que asumió Vidal, Mussi aseguró haberla visto solo una vez y que, durante más de un año de gestión, jamás lo habría llamado para ver cuáles son las necesidades de su territorio.

“Hoy la Gob @mariuvidal hizo una visita sorpresa al Hospital E-vita Pueblo, una buena metodología con la que yo también recorro #Berazategui. Pero lo que me llama la atención, es que a más de 1 año de la gestión de @mariuvidal, como Gobernadora de la Provincia …no exista aún una comunicación genuina con #Berazategui, cosa que no contribuye con el diálogo que tanto predicaron desde su espacio, y que colaboraría a tener una sana convivencia democrática y a que pueda conocer los problemas de los bonaerenses que viven en #Berazategui. Así como yo res-peto la voluntad del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que la eligió como Gobernadora, @mariuvidal… le pediría que res-pete la voluntad del Pueblo de #Berazategui que me eligió como Intendente”, señaló Mussi en sus redes sociales.

Días después, el diputado Juan José Mussi cargó contra la gobernadora María Eugenia Vidal por no haber invitado a los representantes de la Ciudad en su visita relámpago al Hospital Evita Pueblo. También recordó el desprecio del presidente Mauricio Macri cuando no los hizo partícipes de la llegada del ramal eléctrico a la Ciudad. Obra iniciada por el gobierno kirchnerista.

“Lamento mucho q @mariuvidal haya venido al Hospital de Beraza-tegui y no nos haya invitado a participar del recorrido”, afirmó a través de su cuenta Twitter. Mensaje que continúo segundos después: “Sabemos que así fue, que no quisieron invitarnos, y no como mencionó un Ministro Bonaerense en las últimas horas”.

Los mensajes estaban linkeados a una carta publicada en su cuenta Facebook, en la que deja claro su posición y el desprecio que mantienen las autoridades gubernamentales para con los electos re-presentantes de Berazategui.

La carta completa

“Esta semana la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hizo una visita “SORPRESA” al #HospitalEvita-Pueblo – aunque referentes y concejales del PRO llegaron antes que ella al lugar para esperarla…

Sinceramente lamento mucho que haya venido al Hospital y no nos haya invitado a participar del re-corrido, porque sabemos que así fue, y no como mencionó un Ministro Bonaerense en las últimas horas. Nadie nos invitó ni avisó, y no solo eso, sino que además, cuando las autoridades del Hospital consultaron para convocarnos, Ceremonial del Gobierno Provincial dijo que NO.

Este Hospital tiene un gran significado para todos los berazateguenses y también para mi: como Intendente junto a los vecinos impulsamos su construcción, e incluso participé de su inauguración siendo Ministro de Salud en el año ´94, por eso si me hubieran invitado hubiera ido sin dudarlo, y porque además, no tengo ningún problema con el Gobierno provincial ni nacional. No tenemos el mismo pensamiento ni ideología, aunque los respeto porque solo así logramos una convivencia sana pero principalmente útil para los ciudadanos.

Es realmente preocupante que un espacio político que durante toda su campaña se jactó de promover el diálogo, hoy me excluya solo por pensar distinto, por nuestro color político, por ser peronista. Actitudes como ésta y como la que ya habían tenido en junio del año pasado -cuando desde la Presidencia de La Nación no me permitieron participar del acto de la llegada del primer #treneléctrico a #Berazategui- no construyen. Los que me conocen saben que amo a mi #PatriaChica y por ella siempre he dejado partidismos de lado.”

Así, los representantes más emblemáticos de la ciudad salieron a defender los intereses de la comunidad ante el destrato de la Gobernadora, María Eugenia Vidal, que realiza desde su asunción para con todos los integrantes de la ciudad. Hecho que genera bronca en muchos sectores de la comunidad.