Además, hubo números artísticos, sorteos, stands y exhibiciones de la comunidad educativa e instituciones intermedias de la zona, un polo gastronómico y muchas propuestas más para disfrutar en familia y con amigos.El flamante Centro de Operaciones cuenta con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y monitorea 57 cámaras ubicadas en Gutiérrez, Sourigues y El Pato.Durante su visita, Mussi expresó: "Es una alegría poder festejar un 140° aniversario. El signo del futuro es la unión. Las crisis se militan. La palabra militancia no se refiere solo a militancia política, aplica a todo, a la educación, a la salud, a lo social. No nos podemos quedar en casa cuando hay crisis y quejarnos. Aspiro a que en Berazategui nos olvidemos de las diferencias y estemos todos unidos para salir.Y destacó: "Gutiérrez sigue creciendo. Este lugar es hermoso. Me decía un Ministro bonaerense que no hay otro lugar de estas características en la provincia de Buenos Aires y eso nos llena de orgullo. Este Centro Cívico es único. Seguimos acercándonos a nuestros vecinos y vecinas.Felices 140. Por favor, no aflojen, no me hagan sentir solo. Lo peor que le puede pasar a una persona mayor es estar sola, acompáñenme, no les voy a fallar".En tanto, un vecino histórico de la localidad, Ricardo Salvador, expresó: "Estoy orgullosos de vivir en Gutiérrez hace más de 58 años junto a mi familia. En todos estos años siempre sentí la ayuda del Municipio. Gracias por eso".A su vez, la delegada municipal, Elizabeth Fortunato, afirmó: "Es una emoción muy grande este cumpleaños porque es el tercer año consecutivo que tenemos inauguraciones. Este año sumamos el Centro de Operaciones y el área de Licencias de Conducir, inversión 100% municipal. Por eso le agradezco al Intendente y a todo el gabinete municipal, porque se movieron para que en Gutiérrez tengamos más servicios cerca de nuestras casas".