El dirigente del Frente Renovador de Avellaneda y actual concejal Armando Bertolotto hizo un análisis del por qué el candidato a Presidente de Unión por la Patria Sergio Massa es el más preparado para la Argentina que viene: con desarrollo productivo y económico, y principalmente defendiendo los derechos de las y los argentinos.

El nivel de inflación es realmente muy alto, pero esto no se baja con recortes al pueblo, se supera con más ingreso de divisas (dólares) por exportaciones agrícolas, mineras e industriales.

"Argentina viene de la mayor sequía en nuestra historia, la que nos produjo una merma de exportaciones agroganaderas por un valor de 22.000 millones de dólares.

Esos 22.000 millones no solo perjudicaron nuestra economía, sino que le quitaron respaldo al Banco Central produciendo inflación.

Para tener magnitud de la catástrofe climática tan solo en retenciones (impuesto a la renta desmedida de unos pocos) el País hubiera recaudado en 2023 la cifra de 7.300 millones de dólares. Si se hubiera querido hasta se pagaba con fondos propios del Estado la escandalosa deuda qué tomó Mauricio Macri con el FMI.

Apoyamos la propuesta de Sergio Massa porqué tiene superclaro lo qué se viene para nuestro País:

El gas y petróleo qué está produciendo Vaca Muerta revierte en 2024 nuestra matriz energética como un milagroso guante, pasamos de importar 7.000 millones de dólares en buques gasíferos y gas desde Bolivia a exportar 20.000 millones a Bolivia Brasil y Chile con la reversa del gasoducto (en vez de recibir gas lo enviamos).

Esto es solo el año que viene. La proyección en 5 años nos lleva el superávit energético a 90.000 millones de dólares (es el equivalente a la producción de la Pampa Húmeda Argentina)

También en 2024 se incrementan las exportaciones en Litio (un elemento clave para el futuro qué es hoy)

Somos una importantísima reserva mundial de la llamada energía limpia. Todo esto lo sabemos. Y también lo sabía el FMI cuándo le presto a Macri el monto más grande de su historia (hoy somos el mayor deudor mundial con el fondo).

Esta es la razón por la que el Peronismo y diferentes organizaciones políticas apoyan a Sergio Massa.

Los otros dos candidatos qué figuran no nos dan garantías que se cuiden los intereses de Argentina. Uno (el peludo, lo dice abiertamente) y la otra (la monto) dice la verdad cuando lo escuchamos: Qué viene a terminar más rápido lo qué inició Macri.

Para ser bien claros privatizar nuestros recursos en gas, petróleo, litio, cobre, para pagarle al FMI el préstamo qué ellos mismos tomaron para posibilitar la fuga de capitales al exterior.

Más claro échale agua.

Una canallesca maniobra para tener un País donde el 5% de la población sea bien ricachona, un diez por ciento estén acomodados por ser los “gerentes” de los primeros, y el restó la friolera de más del 80% del Pueblo a sufrirla: Sin acceso a la gratuidad en la enseñanza, sin cobertura médica, sin derechos sociales, sin garantías constitucionales.

Por convencimiento, por nuestros hijos y hasta por autodefensa: Apoyamos a Sergio Massa".