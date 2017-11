Bressi, ex jefa Distrital de Educación: “Me felicitaron por mi gestión, y después me solicitaron la renuncia”

La jefa Distrital de Educación de Quilmes, Laura Bressi, presentó su renuncia a pedido del Ministro de Educación Bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny. En exclusiva, Bressi le dijo a El Suburbano que está “absolutamente decepcionada” y que cree que “no le volverían a ofrecer un cargo político”.

– ¿Por qué presentó la renuncia?

– Las escuelas funcionaban y muy bien. Lamentablemente. Las razones que aducen son de índole político. Esa es la respuesta que obtuve tanto de Ariel Domene (Secretario de Cultura y Educación local) y el nivel central que es quien solicita mi renuncia. Me felicitan por mi gestión y después me solicitan la renuncia. Este es un cargo político. Si hay una persona que te da el apoyo político y después te pide la renuncia vos tenés que renunciar.

– Y en este caso… ¿quién le dio el apoyo político?

– A mí quien me convoca a trabajar a través de una mesa de discusión que se inició en enero de 2016 fue Ariel Domene, el Secretario de Cultura y Educación.

– ¿Vos respondías políticamente a Ariel Domene?

– Por supuesto.

– ¿Cómo te sentís con este pedido de renuncia?

– La verdad es que no te puedo mentir, estoy absolutamente decepcionada, porque no es solo mi persona. Tiene que ver con un proyecto distrital que quedó por la mitad. Estos cargos son así.

– ¿El resto de los dos años proyectados cómo continúan?

– Estarán eligiendo al nuevo Jefe Distrital de Educación y de él dependerá cuál será su proyecto educativo.

– ¿Puede llegar a haber alguna modificación al que se estaba realizando?

– Cada Jefe lleva adelante su proyecto bajo las condiciones de la política provincial, después su impronta personal la pone cada uno.

– ¿Cómo crees que puede estar a partir de ahora la educación quilmeña?

– Creo que no soy la única persona capaz de conducir la Jefatura. Lo he hecho de la mejor manera posible. Esperemos que el jefe que asuma pueda lograr posicionarse. Hay muchos buenos inspectores en el distrito. Nosotros trabajábamos en equipo.

– ¿Producto de qué tanta decepción?

– Cuando uno inicia un proyecto con mucho compromiso y responsabilidad pretende finalizarlo. Pero bueno, quizás me equivoqué en algún sentido, y la verdad es que estoy evaluando. Yo soy inspectora de nivel inicial en el distrito, por lo tanto voy a seguir trabajando con los jardines de infantes. Y retomé mi cargo a la espera de las nuevas directivas del distrito.

– Trascendió que habías sido echada por maltratar al Ministro de Educación Bonaerense: ¿Es real?

– No voy a permitir de ninguna manera que en mi nombre se digan cosas que no sucedieron. Primero a mí no me echaron, porque en este sistema cuando es un cargo político te piden la renuncia. Nadie me cesó en mi cargo, firmé mi renuncia cuando me la solicitaron y jamás maltraté al Ministro, ni a nadie, porque no es mi estilo. Le pueden preguntar a cualquier directora o a cualquier docente que me han despedido con aplausos y jamás he maltratado a nadie. Jamás. Si he tenido dos conversaciones telefónicas con el Ministro de Educación, él me llamó por teléfono y yo le respondí como corresponde. Hemos cambiado opiniones, y me parece que me corresponde intercambiar opiniones porque soy el docente que está a cargo de un distrito difícil como Quilmes. Pero jamás maltraté al Ministro. Si yo hubiese maltratado al Ministro hubiese tenido un sumario administrativo en el sistema educativo. No me hubiesen pedido la renuncia, me hubiesen sumariado. Eso no sucedió y no voy a permitir que lo digan.

– ¿Esas comunicaciones sucedieron días previos al pedido de renuncia?

– Sí.

– ¿Volverías a tomar un cargo político?

– Creo que no me lo ofrecerían. Pero no creo que tomaría otro cargo político porque se cortó el proyecto, y eso no está bueno.