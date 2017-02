Carta de Lectores: Unidad Coronaria Móvil Quilmes en la mira

Sr. Director:

Muchas veces me pregunté ¿Será seguras las empresas de emergencias? ¿Llegarán a tiempo ante un imprevisto? Y la verdad luego de una circunstancia vivida por un familiar el día miércoles me dejó más dudas que certezas.

Paso a detallar: el día miércoles 24 del presente mes un familiar sufre una descompensación cardíaca, me llaman para poder asistirla y acompañar a la persona encargada de cuidarla. Esto ocurrió aproximadamente a las 18: 15 hs del día señalado. La persona a cargo de la Sra. descompensada llama al servicio de emergencias que le corresponde UCMQ. El llamado ocurrió a las 18: 19 hs, cuando yo llego al lugar la Sra. Que cuidaba a esta persona me comunica que ya llamó a la UCMQ al 4257-1111, viendo que el servicio no llegaba a las 18: 32 hs reitero el llamado y le digo al operador de la gravedad de la situación, dicho operador me dice “el móvil 97 ya está en camino” quédese tranquilo. Viendo que los minutos pasaban y la ambulancia no llegaba vuelvo a llamar, ya en un tono mas enérgico y utilizando una carajeada, sepan comprender la situación y no existiendo del otro lado ninguna conten-ción. Finalmente la ambulancia llegó al lugar a las 18: 50 hs y tanto la Dra. Como el acompañante nos dicen: “hace 10 min nos informaron del caso ¿Por qué no llamaron al SAME? Si leyeron bien…el hecho ocurrió en una casa, donde la persona era afiliada por medio de femeba a la UCMQ. Conclusión: mi familiar fallece.

Y aquí es donde me surgen más dudas que certezas…..Más tranquilo a la noche llamé nuevamente a la UCMQ para constatar los horarios de los llamados y efectivamente son los mencionados aquí en la carta. Y allí es donde le pregunto al operador ¿Qué es una emergencia para ustedes? La respuesta…no me la supo definir.

Para estas empresas ¿Que será una emergencia? Y ojo, en este caso, fue la UCMQ, pero no tengo dudas que podría ser cualquier otra.

Estas empresas en los últimos tiempos han incrementado su cartera de afiliados de manera considerable, afiliados propios, por el servicio de prepagas, por obras sociales, etc. Ahora la pregunta es ¿Habrán incrementado su flota de ambulancias y de personal médico y paramédico en la misma proporción? Estas empresas ¿Invierten para cuidar, prevenir y proteger la salud de sus pacientes? parecería que no. Y esto lo pueden comprobar fácilmente, llamen pidiendo un servicio médico, ya no de emergencia, y verán las demoras, 2,3 y hasta 4 horas, ¿es normal esto? En el caso que señalé la ambulancia demoró 31 minutos y la persona falleció.

¿Quién debería hacer los controles pertinentes? Sin dudas el ESTADO, ¿Los hace estos controles? Parecería que no.

Que esta carta sirva para que no vuelvan a existir hechos como los que me tocó vivir, y ojalá las autoridades que deben controlar empiecen a hacerlo que para eso los ciudadanos de bien pagamos nuestros impuestos.

Atte.

Dr. (CP) Enzo Salvetti

DNI 17.789.070