Esta tarde fue detenido el comisario , titular de la seccional 4° al momento de la desaparición de Lucas Escalante y Lautaro Morello en FlorencioVarela. El uniformado e stá acusado de encubrimiento, y los investigadores no descartan mas novedades en el caso. Agregan además que Algañaraz estaba al frente de una "zona caliente", y tenía profundos lazos políticos con figuras encumbradas de ala política local. "Si un guió del poder político varetease, no hubiera llegado a esa comisaría", agregaron las fuentes. Para el fiscal Daniel Ichazo, fue el propio Argañaraz quien no quiso tomar la denuncia por búsqueda de paradero en las primeras horas de la desaparición de ambos jóvenes.