Celebrar la autonomía de Berazategui con miles de vecinos

Se celebró la independencia de la ciudad. 57 años de Autonomía y un crecimiento constante del distrito.

Festejo que se realizó con un Encuentro Ciudadano y numerosos espectáculos artísticos

En Plaza San Martín, miles de personas festejaron el 57° aniversario de la autonomía de Berazategui. Celebración que se realizó con diferentes eventos y actividades para toda la familia. Todo junto al 26° Encuentro Ciudadano que reunió a diversas instituciones del distrito. El grupo de cuarteto cordobés Banda XXI fue el encargado de cerrar el festival.

En esta fecha tan importante para la ciudad, los vecinos se reunieron en el Encuentro Ciudadano, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario local. También participaron de la misa que se realizó en la Parroquia Sagrada Familia y de los actos en la Plazoleta de los Autonomistas. Encuentros de los que participaron el intendente Juan Patricio Mussi, y el diputado provincial Juan José Mussi.

En el 26° Encuentro Ciudadano reunió a diversas colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, establecimientos educativos públicos y privados, y áreas municipales, en más de 120 stands.

Los vecinos también pudieron disfrutar de numerosos espectáculos musicales de artistas locales sobre el escenario principal. El cierre, a cargo de Banda XXI, tuvo lugar ante una plaza colmada. “Estamos muy contentos de que nos hayan convocado, éste es un día y un momento muy especiales y sentimos que hay una fiesta realmente. Nos parece buenísimo que esté toda la familia, desde el abuelo hasta la nieta. Eso es muy importante porque el show llega a gente que no suele ir a vernos o no puede ir”, manifestaron los músicos cuarteteros.

Actos oficiales por la Autonomía

Luego del Tedéum que se realizó en la Parroquia Sagrada Familia, las autoridades y vecinos se trasladaron a la Plazoleta de Los Autonomistas donde se homenajeó a los Autonomista.

“Hace 57 años, gracias a la lucha de los autonomistas, logramos independizarnos. Ese pueblo que marchó a La Plata por la autonomía es el mismo que, más adelante, se toparía con mi padre y con otros vecinos que pelearon por más. Fue el pueblo de Berazategui quien consiguió el Hospital Evita Pueblo y la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales”, afirmó el Intendente.

Sobre la unidad de los vecinoa, el mandatario local afirmó: “Somos pueblo y somos ciudad. Somos una gran familia donde todavía nos importa lo que le pasa al de al lado y por eso unidos logramos lo que Berazategui es”.

Al hablar del futuro, el jefe comunal señaló que “los gobiernos que vengan tienen que ser de los jóvenes, tie-nen que salir de nuestras escuelas para que Berazategui no se detenga, para que sigamos alcanzando lo que nos falta pero siempre abrazados a nuestra bandera naranja”.

En la misma línea, el diputado provincial Juan José Mussi manifestó que “es muy lindo ver tanta gente, y ca-da día se acercan más vecinos porque entienden lo que significó aquel 4 de noviembre de 1960. Me emocionan mucho estos actos porque hay toda una historia detrás, todo un esfuerzo para que hoy los berazateguenses se puedan sentir orgullosos”.

“Caminar entre la gente y escuchar a los vecinos contentos por cómo está Berazategui, que me abracen y me besen, es lo mejor que le puede pasar a una persona a esta altura de la vida”, aseguró.

Además, estuvieron presentes formando parte de los festejos el autonomista Victorio Bruni; la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, María Laura Lacava; el secretario de ONG, Marcelo Benedetti; el secretario de Seguridad, Raúl Torres; el subsecretario de Deportes, Mariano Larregina; el subsecretario de Tránsito, Pablo Cristaldo; y el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Fernández; entre otros funcionarios municipales.

También, cientos de vecinos fueron los que se acercaron a disfrutar de la experiencia “Bera Evolución”, un espacio novedoso que invitó a todos a despertar los sentidos, hacer volar la imaginación y viajar por la historia de Berazategui, en un cuarto especialmente desarrollado para que los sonidos e imágenes deslumbren.