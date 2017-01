Comenzaron los escraches contra legisladores locales y buscan que no renueven bancas

Si hay un sector que es tenaz, incisivo y que nunca baja los brazos a la hora del reclamo, son los ambientalistas. Acá y en cualquier parte. generalmente no suelen ser muchos, pero son ruidosos e ingeniosos con la protesta o escrache.

Después que Diputados levantara la mano, en su mayoría, aprobando el proyecto que va en serio detrimento ambiental en la zona de Bernal y Avellaneda, con la llegada del Nuevo Costa del Plata de Techint, ambientalistas de la región arrancaron con su promesa, buscando exponer a esos legisladores e intentar “como sea” sacarlos de juego y que no renueven sus bancas.

La primer víctima de estas pintadas, fue el radical Fernando Pérez Gresia; el diputado bonaerense quiso pasar desapercibido, sin declaraciones de ningún tipo y con un bajísimo perfil antes y durante el tratamiento de la norma, pero no pudo evitar el escarnio público. Sus más íntimos contaban las razones de su felicidad extrema el día que se aprobó la Ley de Bosques.