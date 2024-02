Acompañada por el ministro de Salud Bonaerense, Nicolás Kreplak, la intendenta de Quilmesinauguró la obra de puesta en valor integral de la Guardia de Adultos, Obstetricia y Ginecología del Hospital Dr. Eduardo Oller, de San Francisco Solano, financiada al 100% por el Municipio.

“Cuando el Estado está presente, como lo estamos viendo en nuestro caso con esto que maravillosamente se da en el Hospital de Solano, tan esperado y tan necesario, tiene que ver con la impronta de una gestión de gobierno que cree en el esfuerzo y en la construcción colectiva, y es parte de un proyecto de país que entiende al Estado como el garante de los derechos de nuestra población”, afirmó Mayra.

En esa línea, remarcó: “Y eso es lo que no podemos perder y no nos pueden quitar, como una de las banderas fundamentales que, quienes somos militantes políticos tenemos que permanentemente seguir defendiéndola, y la población y la comunidad en su conjunto también lo tiene que tomar y defender, porque cuando lo desfinancian y hablan en contra del Estado, lo que están haciendo es buscar desproteger a la población, es dejar de cuidar y de generar oportunidades, y posibilidades de equidad y de igualdad, ante los derechos que todos y todas tenemos”.

“Tener renovadas las salas de internación, la Guardia Pediátrica y de Adultos; y un equipamiento que es igual o mejor que el que pueden encontrar en un sanatorio privado, tiene que ver con poder garantizar mejor el derecho a la salud y con que hay una obligación de la comunidad de cuidar y de defender cada uno de los logros que hemos conseguido”, subrayó la Jefa comunal.

Mayra destacó “Quiero que los vecinos y vecinas de nuestro municipio sepan que hay un Gobernador, una Intendenta, militantes de un proyecto político de gestión que vamos a estar dispuestos todos los días de nuestra vida a cuidar a nuestra población. Pero necesitamos acompañamiento y que se pueda comprender, más allá de lo que pueden decir los medios y de ese ataque y violencia permanente que hay contra el Estado, que el Estado somos todos y todas”.

Por su parte, Kreplak indicó: “Felicitaciones Mayra, a todo tu equipo de Salud y Obras Públicas, a los trabajadores del hospital, a los vecinos y a las vecinas, porque son también los que mucho tiempo tuvieron que venir a atenderse. Es una guardia completamente equipada, que tiene todo lo necesario para trabajar y sentirse cómodo trabajando, y para que el pueblo se pueda atender y sentirse bien tratado. Cuando deciden desfinanciar el sistema de salud y los medicamentos, cuando el Estado Nacional no quiere hacerse cargo de la epidemia del dengue y nos deja solamente a los municipios y a las provincias trabajando para esto, nos ponen un compromiso muy grande. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para mejorar la salud, todo lo que podamos. Pero también tenemos la obligación de decir que no se puede solo, que hace falta un país, un Estado Nacional que acompañe, que no podemos dejar solos al pueblo, al Gobierno de Quilmes y a la provincia de Buenos Aires”.

La obra consistió en la refacción completa del hall de la Guardia e ingreso general del hospital con trabajos en solados, cielorrasos, muros, carpinterías y la instalación de mobiliario y cartelería. Además, incluyó la construcción de una nueva sala de espera así como la realización a nuevo del espacio semicubierto entre Guardias, unificando ambos sectores. Tanto la fachada como la vereda se renovaron con diseños modernos, maceteros y vegetación, colocación de bancos y cestos de basura, iluminación nueva y cartelería correspondiente con el objetivo de garantizar un espacio más funcional.

También se colocó piso vinílico de alto tránsito con zócalo sanitario en habitaciones, baños y corredores, y se realizó la refacción del tendido pluvial existente y de la instalación eléctrica y de datos. La obra se suma a otras mejoras realizadas en el hospital en la primera gestión de la intendenta Mayra Mendoza, como la creación de un servicio de Clínica Médica; la implementación de cirugías laparoscópicas; la puesta en valor de las salas de parto y preparto; los consultorios de salud sexual y diversidades; la incorporación de camas de Terapia Intensiva, y la nueva Plaza Saludable con aparatos para facilitar la actividad física, entre otras.

Participaron de la actividad la secretaria de Salud de Quilmes, Carolina Begue; su par de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; el subsecretario de Atención Hospitalaria, Leandro Cardonetti; el director general del Hospital Oller, Matías Gallastegui; el subsecretario de Cuidados en Salud bonaerense, Jonathan Konfino, y el coordinador provincial de UPAS, Lucas Ojeda;, entre otras autoridades hospitalarias y provinciales.