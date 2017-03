Con Litza y Acuña en Quilmes, se presentó la Mesa Gremial del Frente Renovador, y Zisuela amenazó con una interna

Acompañados por la diputada nacional Mónica Litza y el titular de la CGT Carlos Acuña, se realizó la presentación de la Mesa Gremial del Frente Renovador. Acto celebrado en el Club Argentino de Quilmes, y del que participaron el edil varelense, gremialista de los gastronómicos Daniel Zisuela, el ex funcionario barbista Alejandro De Fazio, el radical Ricardo Cerna, y el integrante de los movimientos sociales Walter Carrasco.

Durante la oficialización, Zisuela dejó claras las internas que se viven dentro del Frente Renovador Quilmes. Y no dudó en afirmar que en caso de no llegar a un acuerdo en el armado de listas se dirima una interna de esa manera: “No nos sentimos representados por Walter Queijeiro, por eso armamos este espacio”.

Al tomar la palabra, Litza señaló que “el cambio de los vecinos de Quilmes se ve frustrado. Siempre se puede estar un poco peor, y este es el caso. Este es un gobierno insensible. De empresarios que no tiene una agenda social. Vamos a dar una batalla en las próximas elecciones legislativas”.

En tanto, Acuña destacó que “estamos en representación de la mesa de la tercera sección electoral. (Sergio) Massa será nuestro candidato a Presidente. No queremos un gobierno de patrones”.

Casi en la misma sintonía, el radical Cerna aseguró que “hay que poner un corte a esta mentira de Cambiemos. A los radicales les pido que no se dejen atar”.

Hay que destacar, que el ex funcionario del intendente kirchnerista Francisco “Barba” Gutiérrez, Alejandro De Fazio será el precandidato a primer concejal de la Mesa Gremial local. Espacio que intentará disputar el control del espacio que conduce en la ciudad el concejal y periodista Walter Queijeiro. Por lo que habrá que ver cómo se desarrolla una eventual interna partidaria, si no llegan a un entendimiento, y cuál será el rol de los ediles Gustavo Montes y Gastón Fragueiro.