La concejal quilmeña Estefanía Albasetti, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Quilmes fue crítica del discurso anual de la intendente Mayra Mendoza durante la apertura de sesiones ordinarias.

Luego de los dardos de Mendoza al presidente Javier Milei y las medidas y recortes que se han hecho durante el último período, Albasetti no tardó en tildar el discurso de "resentido" agregando también que "hablan cómo si el sufrimiento de los argentinos hubiera comenzado hace 60 días. Nosotros no decidimos que no haya plata, pero tuvimos que afrontar la circunstancia de que sea así" .

Albasetti dijo que Mayra Mendoza se "auto aplaude" porque a los vecinos no los escucha.

"Ella se pelea con Milei políticamente, desconectada de los vecinos quilmeños, no hay otra forma de explicar que se aplauda sola hablando de temas que nos tienen a todos angustiados por lo mal que están, cómo es el caso de la inseguridad, o la recolección de basura", expresó.