Consejo Escolar Quilmes: Buscan conocer qué son los cheques millonarios que firmó Dro antes de irse

Sin pelos en la lengua y ante aseveraciones de testigos, la oposición le reclamó al presidente del Consejo Escolar, Danilo D’Angelo, explicaciones sobre los pagos que firmó el ahora ex Tesorero del cuerpo Oscar Dro horas antes de que se le acepte la renuncia. Numerosos cheques que rondan los 10 y 15 millones de pesos.

En sesión extraordinaria, fue el opositor Ramón Arce quien le solicitó a D’Angelo que explique qué fue lo que Dro firmó a horas de tratarse su renuncia y luego que este presentara su dimisión por mesa de entrada, y que adelantó este medio. Ante esto, el propio titular del cuerpo desmintió que estaba peleado con Dro. “Si el consejero viene y firma es porque no tiene problemas con el Presidente”, remató.

Asimismo, se dejó claro que Dro estaba habilitado para firmar los pagos dado que el cuerpo no había aceptado su renuncia. Y según lo narrado, el ex Tesorero habría firmado la rendición de cuentas para que el gobierno provincial envíe el dinero solicitado. Respuesta que generó en Arce una nueva solicitud: que se informe los montos y empresas que recibieron el pago de Dro sobre el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

En tanto, el consejero le pidió seriedad a D’Angello, como también responsabilidad para elegir al nuevo Tesorero. Cargo que por ahora no podrá ser cubierto dado que las autoridades necesitan que los proveedores efectivicen los pagos para no tener problemas en el Banco Provincia con la firma.

Por su parte, el bloque de Unidad Ciudadana reclamó a D’Angelo que informe cuáles fueron las obras, em-presas, montos y detalle, ejecutadas en el 2017. Documentación que está presentada desde el 15 de febrero en el Tribunal de Cuenta.

Posteriormente, el cuerpo se dispuso a tratar temas que hacen al funcionamiento del organismo, como el fichaje de asistencia electrónica para el personal, entre otros.