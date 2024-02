Con la consigna la soberanía Argentina por encima de todas las diferencias, el Peronismo de la Soberanía convoca ampliamente este sábado en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. (Calle Santiago del Estero 1029 de CABA)

En el aniversario del primer triunfo del peronismo en 1946 y a un mes del Paro General de la CGT el plenario con más de 1000 dirigentes de todo el país será iniciado con la intervención de Pablo Moyano co-conductor de la CGT y Camioneros 10.30hs del Sábado, quien será acompañado por el Secretario General de UTEP Gramajo y representantes de las mesa federal del Peronismo de la Soberanía: Gastón Harispe, Víctor Oviedo, Gabriel Berrozpe, Rodrigo Rabanaque y Gabriel Bruera entre otros

Gabriel Berrozpe explicó “El encuentro se dividirá en comisiones para concretar una propuesta programática frente a la crisis desatada por el gobierno de Milei que golpea en las mesas de las familias argentinas y pone en peligro la intregralidad nacional.” Asimismo que invito a “toda la militancia que hoy no encuentra una conducción clara, la respuesta a esta hora del pueblo debe generarse desde abajo hacia arriba y desde la periferia al centro, porque como el fuego para calentar tiene que venir desde abajo”

Los dirigentes del Peronismo de la Soberanía siguen llevando adelante reuniones con el espectro amplio del Peronismo, siendo las últimas con los co conductores de la CGT Héctor Daer de Sanidad y Pablo Moyano de Camioneros, Carlos Bianco y Pablo Vera de la Provincia de Buenos Aires, e intendentes como Juan José Mussi de Berazategui y Jorge Ferraresi de Avellaneda

Acompañan en el cierre dirigentes de CGT; Carli Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; Juan José Mussi, Intendente de Berazategui; Roberto Baradel, dirigente de SUTEBA y CTA entre otros.

Entre los Coordinadores de comisiones expondrán:

Ex diputado Gastón Harispe. Movimiento Octubres

Rafael Klekzer. Movimiento La Dignidad

Miriam Bruno. Rama Agraria de UTEP

Carlos Cleri, MP25 de Mayo,

Víctor Oviedo. Peronismo 26 de Julio

Horacio Tettamanti. Ex Subsecretario de Puertos y Vías Navegables

Julio Urien. FIPCA

Juan Speroni. Secretario General del SAON, Sindicato Argentino de Obreros Navales.

Pancho Banegas, Secretario General de ATE Ensenada, Astilleros Río Santiago.

José María Damsky. Fundación Atlántico Sur.

Ricardo Herrera. Diputado Nacional. UXP La Rioja.

Eduardo Berrozpe, Bancarios, Coordinador del Foro Economía y Trabajo.

Cristina Navazo. Peronismo 26 de Julio.

Mariano Pi. Organización para la Liberación de Argentina

Nahuel Silva. Economista. Foro Economía y Trabajo.

Marcelo Fernández. CGERA

Laura Aloisi. Diputada Provincial PBA. 7° Sección Electoral.

Mauricio Erben. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP

Lorena Baum. Investigadora. PJ La Plata.

Humberto “Bochi” Olmedo. Ex Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Tres de Febrero.

Juan José Mussi, Intendente de Berazategui

Pablo Vera, Subsecretario de Asuntos Políticos de la Provincia de Buenos Aires

Guillermo Escudero, Secretario de Política Ambiental de la Municipalidad de La Plata

Sol Rudi. Movimiento Octubres

Juanchi Zabaleta. Ex Intendente de Hurlingham

Pedro Gallardo. Movimiento Popular para la Victoria.

Silvina Guzmán Suarez. Escritora

Roberto Lopresti. Dirigente PJ San Miguel.

Roberto Baradel. Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires

Mariana Gadea, Secretaria General de UPCN. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Walter Correa. Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato de Curtidores

Peluca Gramajo, Secretario General de UTEP.

Pablo Puebla, Organizaciones Libres del Pueblo OLP.

Ramiro “Vasco” Berdesegar. Secretario de Organización de UTEP. Corriente Clasista y Combativa

Silvio Galarza. Movimiento Trabajadores Organizados.

Nelson Ortíz. Secretario de Salud Comunitaria de UTEP.

Rodrigo Rabanaque. La Néstor Kirchner

Diego Molinas. Fundación Atlántico Sur.

Gabriel Fernández, Radio Gráfica

Gabriel Bruera. Consejero del PJ de PBA. Frente Sí, La Plata

Roberto Berrozpe organización De frente por la Patria

Eduardo Rodríguez Peronismo Revolucionario