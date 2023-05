La Justicia determinará la semana próxima el veredicto contra Mauricio Rodríguez y Enzo Amarilla; para el fiscal Claudio Pelayo son los autores materiales del doble homicidio de Fabián Guzmán y su hija años atrás en Bernal. A Rodríguez le pidió una pena de 23 años de prisión en tanto que a Amarilla 25 años. Asimismo Pelayo desistió de la acusación en contra del exlider de la barra de Independiente, César Loquillo Rodríguez.

Ayer se realizaron en los Tribunales de Quilmes los alegatos en el juicio; el fiscal desistió de la acción penal no solo contra Loquillo sino además en contra de Jorge Samuel Belizan y Arán Brecasin; acusados de otros hechos de robos en la región. Por César Rodríguez el fiscal no acusó ya que todos los testigos dijeron que no había estado en los hechos que le costaron la vida a Guzmán y su hijita.

El hecho ocurrió el domingo 28 de febrero de 2016, alrededor de las 15, en la puerta de su casa, ubicada en la calle 193 bis, entre Agustín Pedemonte y Rodolfo Ragucci, en Bernal Oeste.

Guzmán trabajaba como empleado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde hacía 10 años y era delegado gremial de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). También coordinaba un comedor comunitario en la zona de la la villa “La IAPI”. Los asesinos fueron directo a matar.

Para el doctor Pelayo, Mauricio Rodríguez fue quien disparó en contra en contra de Guzmán y su hija y no dudó en solicitar una condena a 23 años de prisión por “doble homicidio agravado por el uso de arma y portación de arma de guerra”, por su parte para Enzo Amarilla requirió 25 años de prisión porque además del doble crimen le sumó un hecho de robo.

Luego fue el turno del particular damnificado en la figura del doctor Amilcar Chiodo que siguió la línea de su antecesor Pelayo.

Las defensas

A su turno, el defensor oficial de Mauricio Rodríguez, doctor Facundo Ferrari sustentó sus requisitorias de libre absolución en las irregularidades por como llegaron a la detención de su asistido aunque subsidiarmente pidió se califique el homicidio calificado en concurso ideal con homicidio culposo del que resultara víctima la pequeña Mia Guzmán.

Por su parte, la defensa de Enzo Amarilla alegó por la libre absolución y que se aplique el beneficio de la duda para el imputado.

Los jueces Alberto Ojeda, Edgardo Salatino y Andrea Calaza darán a conocer la semana próxima el veredicto.