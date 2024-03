Contundente respuesta de la concejal radical Daniela Ferreyra a su par libertaria Estefanía Albasetti, cuando esta le apuntó por su “simpatía” y a los “besitos” con La Cámpora. Intercambio de mensajes que se dio en la red social twitter por el 8M.

Todo comenzó a través de un posteo de Albasetti que afirmaba “Hoy, 8 de Marzo, yo trabajo!!”. Palabras que fueron respondidas por Ferreyra: “Me extraña que opines así, cuando hay muchas que vamos todos los días y laburamos por nuestra ciudad”.

La respuesta de Albasetti no se hizo esperar: “PD: Algunos radicales de Quilmes deberían disimular un poquito su extrema simpatía y complicidad con La Cámpora ???? No creo que tus votantes te hayan elegido para eso, seguramente se sentirán muy decepcionados”.

A lo que la boina blanca redobló la apuesta: “Te invito a revisar el orden del día del martes que de los 18 proyectos 8 son de mi autoria. Mientras que vos no presentaste nada. Vos fíjate”.

"Te extraña que piense cómo? No te ví hoy en el Honorable concejo deliberante Dani? Te sentís más importante que los hombres? A qué se debe tu privilegio de no trabajar hoy?", respondió Albasetti.

"No presentaste un proyecto y estas hablando dr laburar. Por favor, no seas mentirosa. El Concejo no es tu reality show.", dijo Ferreyra

“Preocúpate de presentar proyectos que para eso te pagan el sueldo. Libertarios 0 proyectos, UCR 8 en sesión y más en la próxima. Dato mata relato, Estefi.”, agregó.

“Quédate tranquila que el dato va a matar al relato cuándo todos tus votantes y los míos se enteren quién anda a los besitos con La Cámpora y quién les hace frente. Se acabó la joda y la mentira, "radical", le respondió Albasetti.

Al finalizar, Ferreyra remató: “¿La de agarrar la pala la sabes? porque la casta al final sos vos.”