DDHH/Histórico: 41 años después, se abre el Pozo de Quilmes

A casi un año de motorizarse su creación, todo indica que comenzará parcialmente a desafectarse el edificio policial en el que supo funcionar -durante la última dictadura militar- el temido Pozo de Quilmes.

Fuentes cercanas a El Suburbano confirmaron que buscan habilitar el “Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes”, el próximo 23 de marzo. Pero detallan que faltan detalles no menores para lograr el preciado cometido.

En los últimos días se realizaron diversas inspecciones oculares en el edificio de la ex brigada policial, lugar en donde actualmente funciona la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes. Inspecciones que habilitan el comienzo de la desafectación que traerá aparejada la apertura las puertas del Espacio de la Memoria. Según explicaron, el Ejecutivo provincial aún no pudo trasladar al cuerpo policial que se desempeña allí, por lo que en un principio se desafectaría parte del garage de Allison Bell y el sector de calabozos. Pero la última palabra realmente se conocerá el propio jueves 23, a las 18, cuando desde el Colectivo y el Consejo se realice el acto central en la puerta de la ex Brigada quilmeña.

Tanto el Colectivo y Consejo provincial exigen el cumplimiento de la Ley. Aunque ven como un avance la desafectación parcial de la actual DDI.

Tras aprobarse la Ley provincial se conformó el Consejo para su gestión, que está compuesto por: el Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, tres integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, un integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, y un integrante del Ejecutivo Municipal.

Al abrirse las puertas, el Sitio para la Memoria promoverá un enfoque de género y diversidad. Desarrollará actividades de promoción y protección de los Derechos Humanos y de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Fomentará la participación de las jóvenes y los jóvenes; y propiciará la conformación y fortalecimiento de redes de Sitios de la Memoria a nivel provincial, nacional y latinoamericano.

Tras crearse el Consejo del Sitio “Ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes”, Gabriel Laporte, integrante del Colectivo, y hermano de Luis un militante desaparecido, afirmaba que “este Sitio debe luchar por la reivindicación de los derechos humanos en sentido amplio y que hace a la dignidad de la personas. Este es el punto central. Estamos muy contentos porque este es un Colectivo heterogéneo, abierto. Hay organizaciones sindicales, políticas, de género, de niñez y adolescencia. Hemos encontrado además esta alquimia novedosa que nos enorgullece, y es esta alianza con la CPM que nos ha dado una apertura y una visión institucional que funciona de maravilla. Es un día para celebrar”.

En tanto, Julia Merediz, hija de desaparecidos e integrante del Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, aseguró que “para nosotros este es un momento de celebración porque es la culminación y el comienzo de un proceso. Por un lado la formalización para la gestión del Sitio y por el otro el encuentro de los distintos actores que tendrán que estar comprometidos en esa gestión. Cuando pensamos en la necesidad de pedir una ley para que el Pozo de Quilmes sea un Sitio de Memoria recurrimos a la CPM por su experiencia, aunque esto también es novedoso incluso para ellos. Así que la expectativa es que funcione, que sirva de aprendizaje y que en la medida de lo posible se piensen formatos parecidos acorde a los territorios que conviertan a los Sitios en lugares donde la comunidad y el Estado estén presentes”.

Con este gran trabajo que se realiza desde el Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, se organiza una gran movilización el próximo jueves 23, a las 18, en víspera de conmemorarse el 41 aniversario del repudiable golpe cívico militar de 1976. Acto en la que se buscará no olvidar lo que puertas adentro de la ex Brigada de la Bonaerense, Garibaldi y Allison Bell, se producía. Todo en conmemoración de los detenidos-desaparecidos que allí fueron torturados y desaparecidos.

Juicio por el Circuito Camps

Aún la Justicia no puso fecha al juzgamiento de los 17 imputados que integran el denominado Circuito Camps. Donde se analizará unos 250 casos que allí sufrieron.