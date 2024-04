En el Salón Auditorio de ATE Quilmes, organizado por el Instituto de Políticas Públicas Generosa Fratassi, en conjunto con la Mesa Popular Quilmes, se realizó el encuentro DEBATIENDO EL CAMINO A SEGUIR, Ciclo de conversaciones sobre la patria.

Disertado por Pablo Vera, Subsecretario de Asuntos políticos, de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Rachid, integrante del Instituto Patria y director ISEI (IOMA).

Con el salón con más de 200 personas entre dirigentes y militantes comenzó la charla con un análisis de como se llego a la situación actual, donde las políticas neoliberales de los 90, que nos llevaron a las crisis del 2001y 2002, resurgen de la mano del Milei. "Un candidato que basó su campaña en un ajuste y recorte de las cuentas públicas, sin ningún tipo de miramiento sobre lo que eso podría ocasionar en el Pueblo", dijeron.

El encuentro continuó en la línea de "que gobierno de Javier Milei, viene a conformar un nuevo 'Consenso de Washington', con sus socios de Cambiemos, quieren reformar el Estado minimizando sus funciones sociales como la salud y la educación, privatizar las empresas de servicios públicos, enajenar las reservas energéticas y liberar el sistema financiero. Generando así más recesión con aumento de la pobreza".

Asimismo, se señaló que "para pensar y debatir lo estratégico en el marco de este proceso politico social que está atravesando la Argentina, reconstruyendo puentes de unidad priorizando la diversidad de ideas, sabiendo que el neoliberalismo es un enemigo del pueblo y viene de la mano de Javier Milei y sus asociados".

Estuvieron presentes:

Daniel Gurzi, ex concejal, Alejandro Lastra, ex concejal, Pato Foresi, ex concejal, Ariel Burtoli Concejal (CGT), Ángel Garcia, Defensor del Pueblo de la Pcia. de Bs. As, Adolfo Barjas, Sec. gral., SUTAP-CTA Autónoma, Clarisa Pèrez, Sec. Gral. ATE- CTA de los Argentinos, Fabio González, UTEP- Evita Pcia.de la Bs, As. Silvio Galarza, Mov. Trab. Organizados (UTEP), Julio Lacarra, músico, Pablo Insúa, Rodolfo Walsh, Patricia Iribarne de la 25 de Mayo, Orlando Agüero, Frente Darío Santillán, Villanueva Rosana, Mov. Construyendo Raíces, Nicolás García, Florencia Bravo, Marcos González, Rosana Viblonet, miembros de la mesa de conducción del Mov. Evita Quilmes, Gustavo Paz, FETRAES. Gabriel Berrozpe, Peronismo de la Soberanía, Fernando Vaca Narvaja, Causa Nacional, Facundo Coria y Andrea Duarte, Polo Productivo “Pedro Coria”, Jorge Barrionuevo, Agrupación John William Cooke, Gabriel Tambornini, Frente Grande, Francisco Montes, La Cañada Resiste, Carlos Taphanel periodista director de La Voz del Grito. Adhirió al encuentro Alejandro Maldonado, de Principio y Valores