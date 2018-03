Debutó el Timbreo 2018 con Martiniano a la cabeza

Junto a integrantes de su gabinete y concejales de Cambiemos, el intendente Martiniano Molina, salió a la calle a escuchar a vecinos, conversar sobre sus inquietudes y evaluar cómo ven su gestión.

“Estamos para dar soluciones, ese es nuestro mandato y el de todo el equipo de gobierno que encabezan el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal”, expresó el intendente Martiniano Molina durante la recorrida donde también pudo dialogar con diferentes comerciantes de la zona y vecinos que se acercaban al verlo pasar y que se mostraban contentos con los trabajos de repavimentación, bacheo y las nuevas paradas de colectivos instaladas en el lugar.

Tras el timbreo, el jefe comunal destacó que una de las inquietudes que expresaron los quilmeños fue el tema educación. No obstante, resaltó que se mostraron conformes con el hecho de que en el distrito tuvieron entre el 80 y 100 por ciento de presentismo en el primer día de clases.

“Tal como mencionó el presidente Mauricio Macri, las escuelas son fábricas de sueños y nada sería posible sin el amor y la generosidad de los maestros. Por eso en Quilmes celebramos que el ausentismo haya sido bajo en nuestras escuelas, porque no hay mejor lugar que las aulas para que nuestros hijos puedan estar. Agradezco mucho a los maestros y profesores por su compromiso con la educación. Sin embargo, no desconocemos el reclamo de los docentes”, resaltó Molina.

Por otro lado, el dirigente quilmeño resaltó que salió a recorrer las calles porque esto le permite “conocer de primera mano los problemas específicos de cada barrio. Este es nuestro lugar de trabajo. Los escuchamos y les rendimos cuenta de lo que hacemos, les contamos los avances y las distintas obras que se están realizando. A su vez, a nosotros nos da mucha satisfacción el poder escuchar el agradecimiento de la gente y cuando nos cuentan que las obras cambiaron su calidad de vida. Trabajamos para tener un Estado presente y cercano, y estoy convencido de que lo estamos logrando”, puntualizó.

De la recorrida participaron el presidente del Concejo Deliberante quilmeño, Juan Bernasconi; los concejales Guillermo Galetto, Facundo Maisú, Damián Castro, Miryam Pucheta, Raquél Coldani y Daniela Conversano; el diputado provincial Guillermo Sánchez Sterli; el jefe de Gabinete comunal, Mariano Martinelli; el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Diego Buffone; de Cultura y Educación, Luis Pulen; de Desarrollo Social, María Ángel Sotolano; de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Denis Szafowal; el titular de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Gonzalo Ponce; el subsecretario de Relaciones Institucionales, César Di Diego, entre otros.