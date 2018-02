Denuncian que AUBASA incumple Resolución del Ombudsman provincial

AUBASA sigue con los brutales y abusivos aumentos de sus tarifas de peaje en la Autovía 2 y Ruta N° 11 y conexas, sin que las ganancias impliquen una mejora en la prestación del servicio. Pese a las recomendaciones que el Defensor del Pueblo Bonaerense hizo en 2017 al Ejecutivo Provincial, se continúa vulnerando los derechos de los usuarios viales.

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, señalan que los usuarios viales del Corredor Vial Integrado del Atlántico fueron sorprendidos a fines del 2017 con un nuevo tarifazo: el costo del peaje del Corredor Vial Integrado del Atlántico aumentó hasta un 67 %.Otra suba se produjo en el cuadro tarifario de la Autopista Buenos Aires – La Plata, y de hasta el 33 % .Con sendos incrementos, un viaje ida y vuelta en automóvil desde Capital Federal a Mar del Plata cuesta -sólo en peajes- hasta 400 pesos.

Sin embargo, la mayor parte de la recaudación de este régimen perverso de falso peaje o impuesto al tránsito y la circulación se gasta en el fenomenal costo operativo de las respectivas estaciones de cobro, no se destinándose al camino ni a mejorar la prestación del servicio.

Es así, que la Empresa AUBASA no cumple con la Resolución 57/17 del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se recomendó a la misma, que “dentro del Sistema Vial Integrado del Atlántico se incorporen las áreas de Atención al Usuario en ambos lados de la ruta o autovías o que, en su defecto, se prevean pasarelas seguras para peatones u otra forma de acceso a las mismas, a los efectos de resguardar la vida y la integridad física de los usuarios que circulen por ellas”.

La Resolución 57/17 del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, fue emitida en julio de 2017, a partir de un reclamo que elevó a dicha Defensoría la usuaria vial Tamara Pates en su carácter de integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). En el mismo, se denunciaba que en las estaciones de cobro de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico no existen áreas de atención al usuario y servicios complementarios en ambas manos de las autovías, careciendo también de medios seguros y razonables – puentes, pasarelas, etc. – para que el usuario posea un acceso a las instalaciones y servicios que se proporcionan únicamente de un solo lado de la calzada. Esta situación, por ejemplo, afecta a los usuarios viales del sentido descendente, como en las estaciones de peaje de Sambombombón y de General Madariaga, y del sentido ascendente, como en La Huella y Mar Chiquita, de modo tal que un turista que circule desde la zona norte de la provincia con destino hacia la costa no podrá hacer uso del estacionamiento y el baño, por ejemplo, en el Peaje de Samborombón, a menos que cruce a pie la autovía cargada de tráfico para utilizar esas áreas de servicios en la calzada contraria, acción que está prohíba por la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires debido al alto riesgo que implica para un peatón un cruce de esas características y su exposición a un siniestro vial.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires al emitir su Resolución 57/17 entendió que “corresponde contemplar la necesidad de contar con Áreas de Atención al Usuario en ambos lados de los corredores viales en cuestión o pasarela para los peatones o alguna otra forma de acceder sin poner en riesgo la vida y la integridad física de los usuarios que circulen por el sentido contrario, al lado donde se hallan los servicios a los cuales pretenden acceder”. Asimismo, recomendó al Poder Ejecutivo Nacional incorporar estos requerimientos para los usuarios viales “en rutas nacionales concesionadas, dado que la situación de carencia de servicios en ambos lados de ellas también se repite fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Hace bastante tiempo que el CONADUV denunció una prestación deficiente y desigual, donde sólo una porción de usuarios viales dispone de acceso a sanitarios, según el sentido en el cual circulen en la autovía.