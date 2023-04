El acto fue encabezado por Mayra, Kicillof y Larroque ante centenares de jóvenes

La intendenta Mayra Mendoza, junto con el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el subsecretario de Deportes provincial, Leandro Lurati y la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, realizaron el lanzamiento de los Juegos Bonaerenses 2023 en el Polideportivo Municipal Reynaldo Gorno, ubicado en bulevar Indio Gómez (ex Vicente López) y Lafinur, de Quilmes Oeste.

"Gracias por elegir a Quilmes para hacer el lanzamiento de un momento súper importante para la vida de muchos jóvenes, que es la posibilidad de participar en los Juegos Bonaerenses. Todos sabemos lo que significa para nuestra comunidad, la preparación, el viaje, el regreso, todo lo que es competir. No hablamos de ganar sino de poder compartir y los lazos que se generan en esos viajes. Eso necesitamos en la comunidad, redes solidarias de empatía entre nuestros jóvenes y vecinos y vecinas", expresó Mayra.

Y agregó: "Quería agradecer especialmente al Gobernador por disponer del presupuesto, de los recursos para que se pueda desarrollar esto, para que pueda desarrollarse con dignidad. Esto tiene que ver con un Estado presente, con voluntad política, de un Estado que se compromete para que todos los días el pueblo esté un poquito mejor".

Por su parte, Kicillof: "Estamos largando la 32ª edición de los Juegos Bonaerenses. Es un orgullo enorme. La verdad que nos tocó una época complicada, porque por la pandemia hubo que pasar a una modalidad virtual porque cuando era más difícil, se hizo igual. No se interrumpieron los juegos. Era muy importante no perder esta continuidad. Es algo precioso, es algo hermoso, es algo realmente conmovedor, es algo que, bueno, que los pibes y las pibas que participan de los juegos de nuestra provincia no se van a olvidar en toda la vida".

Además, el Gobernador elogió a la Intendenta por su gestión en Quilmes: "Ahora estamos con Mayra, a la que le agradezco porque siempre en Quilmes uno va transitando por las calles y encuentra una novedad, encuentra una nueva obra. Mayra pone ahí 1.000 obras, un orgullo enorme lo que estamos haciendo en cada uno de los municipios y este que había que levantarlo desde abajo de la tierra. Así que, Mayra, vino con obras de educación, de salud, de seguridad, viales, viviendas. De todo en Quilmes".

A su vez, Larroque dijo: "Los Juegos Bonaerense son un momento muy emotivo tanto el desarrollo como en las finales, son de mucha emoción por la competencia, la camaradería, el compartir, el hecho de ir a Mar del Plata, para muchos chicos y chicas, es algo hermoso, y maravilloso que lo produce y lo beneficia el Estado. El mercado nunca lo generaría".

Esta será la 32ª edición de los Juegos Bonaerenses, que año tras año reúne a miles de jóvenes y adultos en distintas disciplinas deportivas y culturales. En el acto, que se realizó en la renovada pista de atletismo que posee el Polideportivo, con la presencia de cientos jóvenes quilmeños y de otros municipios provinciales. Durante el evento, hubo stands de deportes y juegos recreativos culturales para que los presentes puedan disfrutar de una jornada completa antes del acto central con las autoridades.

La inscripción a los Juegos Bonaerenses estará abierta hasta el 30 de abril en forma electrónica. Se estima que más de un millón de adolescentes y jóvenes bonaerenses participarán de este enorme evento deportivo. Los Juegos Bonaerenses, tienen como objetivo principal incluir e integrar a los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en la práctica del deporte y cultura a través de una sana competencia.

Estuvieron presentes en la jornada intendentes de distintos municipios, funcionarios provinciales y municipales, y autoridades y representantes de instituciones.