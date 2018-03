Detalles de la apertura legislativa que se viene

Con un discurso cargado, Molina detallará en la apertura de sesiones ordinarias las obras proyectadas para esta nueva etapa La apertura que se viene. Martiniano Molina se prepara para la apertura legislativa en la asa de la Cultura. El Intendente avanzará sobre las obras en carpeta

Con la ratificación electoral sobre la gestión municipal que recibió de los vecinos hace algunos meses, el intendente Martiniano Molina en unos días volverá a sentarse en el estrado de la Presidencia del Concejo Deliberante para brindar los detalles de lo hecho en estos dos años que comanda los destinos de la ciudad. Y fundamentalmente, este medio supo que avanzará sobre las obras que la Comuna presta desarrollar, que de concretarse, aseguran que “no pasarán desapercibidas”.

Así, el próximo 3 de Abril en la Casa de la Cultura, Molina regresará al Concejo Deliberante para inaugurar la apertura de sesiones extraordinarias del HCD.

Acompañado del titular del cuerpo, Juan Manuel Bernasconi, el Intendente desplegará una a una las obras desarrolladas; también se referirá a la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE) -recientemente avalado por el legislativo-, y no se descarta alguna referencia a la megaobra de la Ribera (¿Nueva Costa del Plata?) que busca desarrollar notoriamente la zona. Molina detallará una de las obras más importantes que la Comuna busca desarrollar: La puesta en valor de la Ribera quilmeña. Un plan ambicioso que contempla obras de infraestructura para resolver el problema de las inundaciones, embellecimiento de los espacios públicos, construcción de áreas verdes, y mejoramiento de la conectividad: se producirá la renovación de Iriarte, desde Mozart hasta el río; y de Otamendi, desde Cevallos hasta el río.

Otra de las iniciativas es la puesta en valor del Paseo de los Ginkgos y la construcción de un Gran Parque Costanero para recuperar el borde costero de Quilmes.

Asimismo, dejaron trascender a este medio que se referirá al trabajo que se desarrolla en las barriadas pobres del distrito. Resaltando la buena predisposición de los diversos estamentos del Estado, Molina profundizará sobre la tarea de urbanización de villas y asentamientos precarios que se ejecuta en Itatí, Papeleros, Los Eucaliptus, Mozart, Los Alamos, y Monte-Matadero.

Pero estos no son los únicos proyectos en carpeta y que buscan ser ejecutados en el distrito. Otro es el impulsado que se le busca dar a la renovación del microcentro quilmeño. Obras que transformarán el lugar con el desarrollo de cliclovías y semipeatonales, dando un puntapié inicial en Alsina, entre Mitre e Yrigoyen. La remodelación continuará sobre 9 de Julio, Videla y Alem, entre Sarmiento y las vías del tren. Y se sumarían las arterias transversales: Alvear, Brown y Lavalle, entre 9 de Julio y Alem.

Al continuar con la reparación de calles y bacheo, está prevista la mejora de los corredores Montevideo, Cerrito, Avellaneda, Zapiola, Lamadrid, entre otros, muchos de los cuales ya se encuentran en etapa de mejoras

Y tras la apertura de dos emblemáticos bajo vías (Ezpeleta y Bernal) y a poco tiempo de inaugurarse el de Don Bosco, Molina no dudará en pedir el desarrollo y la ejecución de paso bajo a nivel de calle Las Heras-Lamadrid. Una obra que de concretarse dejará unido por túneles el Este y Oeste de toda la extensión de la ciudad.

Por último, se dará fin a las obras que se ejecutan en la transformada avenida Mitre. E impulsará que la Provincia culmine la megaobra de extensión de Calchaquí desde Zapiola al Triángulo de Bernal.

En materia de seguridad, y pese al reclamo de la comunidad ante la ineficacia policial, Molina desplegará las tareas realizadas desde el municipio, como los operativos conjuntos con distintas fuerzas federales y con distritos vecinos, la instalación de nuevas 250 cámaras de seguridad que se suman a las 450 existentes. Artefactos de última generación que serían colocadas en puntos estratégicos de la ciudad. Y daría a conocer la guía de patrullaje, y la colocación de 200 alarmas comunitarias con sus correspondientes botones para los frentistas, entre otros.

Estos serán los puntos centrales del mensaje que el jefe comunal presentará ante la legislatura municipal.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Coldani: “Nuestra meta es crecer en gestión y base electoral”

A días de un nuevo comienzo del periodo ordinario en el Concejo Deliberante, la jefa de Bloque Cambiemos, Raquel Coldani, mostró sus expectativas. Resaltó que será un año de mucho trabajo y destacó la consolidación del espacio político.

“Creo que será un año intenso, de mucho trabajo y sobre todo, para quienes formamos parte del equipo que gobierna esta Ciudad, de muchísima responsabilidad en términos de agilizar el trámite de las herramientas que se necesitan para no demorar obras ni soluciones”, afirmó la edil molinista.

Por último, Coldani se refirió a la consolidación de Cambiemos en el distrito: “Desde lo político, entiendo que estamos consolidados como una alternativa que resuelve problemas. Recibimos territorios devastados, cajas quebradas y sistemas en colapso completo. Lo que falta lo encaramos con la tranquilidad de haber sido ratificados por el voto de medio término, aún en medio de las dificultades que persisten y que no ignoramos porque justamente, buscamos superar y resolver. Por eso, para adelante, nuestra meta es crecer. En gestión y base electoral. Sabemos que eso se logra mostrando resultados, y hacia eso vamos”.

García: “Vamos a tener puntos de vista diferenciados y disensos, pero apostamos al diálogo”

El presidente del bloque Unidad Ciudadana, Angel García, señaló que desde el espacio que conduce apuestan al diálogo y vaticinó que una distribución proporcional y representativa de las comisiones de trabajo va a consolidar la calidad de vida de los quilmeños.

“Desde el Bloque de Unidad Ciudadana tenemos expectativas de que sea un año muy productivo desde lo legislativo, sobre todo porque han quedado demarcado dos bloques importantes: el oficialismo y la oposición que representamos nosotros”, aseguró García ante la consulta de El Suburbano.

Al referirse al año legislativo que está por empezar, remarcó que “creemos que vamos a tener puntos de vista diferenciados, vamos a tener disensos, pero apostamos al diálogo en un ámbito en el que se viene generando aperturas y gestos importantes. Estamos convencidos, por ejemplo, que la distribución de comisiones de trabajo en forma representativa y proporcional va a ser un avance para consolidar que mejore la calidad y la representatividad, y sobre todo las respuestas a los vecinos”.