Dolorosa despedida de Martiniano Molina a su amigo, el chef Damián Delorenzi, quien vivía y trabajaba en Rosario, la segunda ciudad del ex Intendente de Quilmes por los lazos con la familia de su esposa, y ciudad donde esta mañana apareció muerto en su casa.

Delorenzi fue quien ale presente a Molina a su actual esposa, Ileana, y un colega con quien había trabajado en innumerables ocasiones. Ambos nacieron gastronómicamente en la escuela del Gato Dumas.

La emotiva despedida de Martiniano Molina, dice: