Durísimo pedido de informes sobre el vergonzoso video de los “diputados cantores”

El 25 de noviembre un grupo de diputados bonaerenses salieron a ‘cantar’ en un video que hicieron circular en las redes y algunos medios, donde quisieron mostrarse a favor de la lucha contra la violencia a las mujeres. La situación provocó innumerables críticas, y ahora se sumó un exhaustivo y crítico pedido de informes del legislador Daniel garcía (PODEMOS Avellaneda), solicitando respuestas y aclaraciones.

Así fue que en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, los diputados provinciales, Manuel Mosca (PRO), Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador), Maximiliano Abad (UCR), el quilmeño Fernando Pérez Gresia (UCR), Eduardo Barragán (UCR), Daniel Ivoskus (CAMBIEMOS), Santiago Nardelli (CAMBIEMOS), Juan Cocino (Frente Amplio UNEN), Marcelo Díaz (GEN), Marcelo Torres (Randazzista), Liliana Denot (UCR), Karina Nazabal (PJ), Rocío Giaccone (FPV), Verónica Barbieri (PRO), María José Tedeschi (CAM-BIEMOS), Valeria Arata (Frente Renovador), Sandra Paris (CAM-BIEMOS), Alejandra Lorden (UCR) y Rosio Antinori (CAMBIEMOS); participaron, en el propio recinto legislativo que la mayoría de las veces dejan desierto, de un video contra la violencia de género, que fue difundido por redes sociales. Algunos se ven más que otros en el spot, que generó numerosas reacciones, en su mayoría negativa en las redes. También hay que señalar que la mayoría de los nombrados en el anuncio de la propia Cámara de Diputados, se mostraron sorprendidos ya que “ni siquiera fueron invitados a participar” o “no sabían nada del asunto”, como le dijeron a Agencia Suburbana de Noticias.

Sin embargo, el hecho más llamativo no es el video en sí, más allá del excesivo costo (extraoficialmente se habla de 300 mil pesos en concepto de edición, montaje, video y otras cuestiones técnicas), sino el poquísimo trabajo que han tenido los diputados para tener este cierre bochornoso de año, nada menos que “cantando”.

En estos 11 meses y pico de 2017, los 92 Diputados de la Provincia de Buenos Aires sólo sesionaron 4 veces (4 VECES!!!), es decir menos de una vez cada dos meses y medio.

PEDIDO DE INFORMES COMPLETO

ASUNTO:Solicitar información al Poder Ejecutivo Provincial y a La cámara de Diputados de la Pcia de Buenos Aires sobre la falta de sesiones durante el año Legislativo y el sospechado video realizado por Diputados de dicha Cámara encabezado por su Presidente Don Manuel Mosca y

VISTO: Las variadas denuncias que llegan a diario a nuestra concejalía ya que es el primer mostrador donde recibimos requerimientos de todo tipo; la mayoría relacionada con las excesivas subas de tarifas que se tornan impagables para un ciudadano con un sueldo medio y que en su mayoría que está bajo la línea de pobreza. Y ante estos casos, como muchos otros que rondan la confiscación de los salarios y;

CONSIDERANDO: Que ante las noticias de diarios ,periódicos y sitios Web donde se informa sobre la realización payasesca de un video de muy alto costo según fuentes periodísticas como EL SUBURBANO oscilaría en algo más de $ 300.000, y al estilo Marketinero del asesor ” estrella” Duran Barba, donde aparecen Legisladores que por su genuflexión soportan estas puestas en escena invocando su rechazo a la Violencia de Género.

Que, consideramos este motivo es valedero pero manoseado por este acting,representaciónes e histrionismos, desvirtuando dicho motivo y salvando diferencias que a simple vista y con falta de imaginación ,queriendo emular al ya consagrado video We are the World ;

Que, la gran diferencia fue que lo recaudado por dicho video, por cier-to, todos famosos por su profesionalidad musical, su recaudación fue donada para la hambruna en Etiopia. Y viendo la abismal distancia artística vocal, lo que si podrían emular es donar parte de sus cuantiosas entradas económicas a dicha causa de Violencia de Género-

Que, consideramos que la labor legislativa es fundamental para lograr que se legisle sobre estos aberrantes y condenados casos y no solo actos para solventar sus egos personales, decimos que con un VIDEO ,como caratulamos antes como payasesco; y solo 4 SESIONES ORDI-NARIAS convocadas por su inexperto e inoperante Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Diputados Don Manuel Mosca, que lo único que pudo emular es la película de ” Mendigo a Millonario”.

– Que teniendo en cuenta que dichas sesiones y acciones de estos representantes del pueblo de la Provincia de Buenos Aires son solven-tadas por los recursos de todos los vecinos

– Que teniendo en cuenta la falta de seriedad; adjetivo primordial de toda acción legislativa y total falta de respeto a los vecinos de la Provincia de Bs Aires toda, que soporta monstruosos endeudamientos y escabrosos ajustes a los que menos tienen

– Por ello que desde nuestro Bloque Político “PODEMOS” ,en uso de sus atribuciones propone el siguiente proyecto de

RESOLUCION

Artículo 1ro: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial encabezado por Sra Gobernadora Lic. María Eugenia Vidal

a)Si el no cumplimiento de reglas legislativas sobre cantidad de Sesiones a realizar por la Cámara de Diputados tenía conocimiento .

b )Si tuvo o no injerencia en Vergonzoso y oneroso video ya que según lo por Ud. expresado, esa gestión es muy cuidadosa en sus gastos.

Articulo 2:Solicitar a la Cámara de Diputados de la Pcia, por medio de su titular Don Manuel Mosca

a)Causa por las cuales han sesionado solo 4 veces en el año.

b)Tener conocimiento de Reglamento interno de dicha Cámara

c) Si el Video en cuestión fue autorizado por dictamen de comisión.

d)Si no hubiera dicho dictamen quien presento dicho proyecto

c) Cuales de las firmas autorizadas es la que aprobó realización del mismo y posterior oneroso pago

d) Detallar el Valor del mismo y justificación de dicha erogación ante la crítica situación que vive nuestra Provincia.