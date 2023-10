Además, en la denuncia comparte audios y capturas de mensajes de distintas personas que aseguran que fueron contactados por este motivo. “Acá mi vecina Laura tiene una movida para sacar a Gray y están comprando votos. A la gente les pagan 6 mil pesos y les dan una boleta para votar a Bullrich, pero primero tienen que ir a buscar la boleta el sábado, les dan 3 mil pesos y el domingo tienen que mostrar el comprobante de votación y ahí le dan el resto”, dice una de las transcripciones de los audios que además da detalles de donde pueden pasar a anotarse.

https://www.tiktok.com/@eldiariosur/video/7291740843789257989

Otro de los mensajes detalla que en una plaza de Transradio había gente reclutando vecinos y les ofrecía 5 mil pesos por el voto. También presenta otro caso en la zona de Guillón donde pagaban 9 mil con una modalidad similar, así cómo algunos sucesos similares en otros puntos de la comuna.

“Yo soy un laburante, a mi no me paga ningún partido, empecé a escuchar estos rumores y comentarios en el barrio y después por whatsapp me fueron llegando algunos casos donde iban ofreciendo plata a la gente. Hice la denuncia porque me da bronca que pasen estas cosas”, explicó Peña a este medio.

En la denuncia, radicada en el Juzgado Federal del Doctor Ramos Padilla, pide que se investigue estos sucesos relacionados con la compra de votos (penados por la Ley) y adjunta capturas de pantalla, audios, y números de teléfono implicados.

fuente: ElTermometroWeb