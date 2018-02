Edesur, además de pésima prestataria eléctrica, desmonta dos hectáreas en la ribera de Bernal, ¿a pedido de quién?

La Asamblea “No a la entrega de la costa Quilmes – Avellaneda” denunció nuevamente otro desmonte, esta vez la empresa responsable es EDESUR. “Ya llevan 2 hectáreas desmontadas de bosque nativo ribereño bajo la línea del cableado de alta tensión. Esta es una zona categorizada como AREA ROJA – de ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO RIBEREÑO”.

Mediante una carta, los ambientalistas, señalaron: “Evidentemente EDESUR no conoce cómo proceder en un área protegida y el municipio no fiscaliza. ¿Por qué el Municipio no interviene? …Que el OPDS intervenga para remediar este desastre ambiental y así evitar que se sumen futuras inundaciones a las que ya sufrimos en Quilmes. Para demostrar que los vecinxs nos paramos frente al desmonte, convocamos a reforestar, el sábado 17 de febrero a las 16hs, nos encontramos en Caseros y Espora, en la bajada de la Autopista Bs. As. – La Plata”.

“Veníte con pala, pico, guantes, agua, repelente y convicción, así todos juntos seguimos demostrando que ¡¡¡ La costa no se vende, se defiende!!!”