El agua trajo una verdadera tormenta política con cruce de acusaciones y responsabilidades

Las redes sociales expusieron cómo se vivió el intenso temporal que azotó a la ciudad. Intercambio de mensajes, acusaciones, marcaron fuertemente distintas posiciones políticas y el rol de la militancia en las redes. Críticas que fueron para todos lados

El paso del fuerte temporal por la ciudad de este fin de semana generó un huracán político de idas y vueltas que dejaron una vez más al descubierto las urgencias en distintos puntos de la ciudad. Necesidades que son producto de años de desidia y abandono. Las zonas más afectadas son Bernal Oeste, San Francisco Solano, Quilmes Oeste, y Villa Alcira.

“Es lamentable que los políticos que fueron gobierno, y tienen absoluta responsabilidad por no haber hecho las obras, salgan a criticarnos”. Con estas palabras, el intendente Martiniano Molina exponía la situación por la que atravesó durante horas el distrito a través de su cuenta Twitter @YoSoyMartiniano.

Pero Molina no se quedó sólo con esas palabras. Sin dudar, afirmó: “En los últimos 8 años no se hicieron las obras de infraestructuras básicas, no tenían ni un protocolo para prevenir las inundaciones”. Y recalcó: “Es lamentable la utilización política cuando suceden este tipo de catástrofes”.

Otro que tomó la posta desde el primer momento fue el funcionario municipal Facundo Maisú: “Pagamos años de desidia y nos hacemos cargo. Estamos en la calle como nos indica @YoSoyMartiniano”, disparó desde su cuenta Twitter junto a una imagen que lo muestra con el secretario de Gobierno, Guillermo Galetto, en el operativo que se desplegó en la ciudad.

Pero no fue el único que salió a mostrar su realidad desde Twitter.

Otro que también tuvo una fuerte repercusión fue el concejal de Unidad Ciudadana, Angel García. García se mostró muy activo desde la primera mañana con mensajes acompañados de imágenes que exponían cómo se encontraba cada uno de los barrios afectados. “No es Miami, esto es hoy Bernal oeste, pero pocos quieren verlo. Cambiemos y los medios hegemónicos te esconden la realidad”, remataba.

Algo parecido hizo la diputada de La Cámpora Mayra Mendoza, quien reflejaba cómo se encontraba el distrito bajo el intenso temporal que se había desatado. Y sin dudar, la legisladora quilmeña aprovechó la situación para convocar a la “Campaña solidaria ciudadana para lxs vecinxs inundados de #Quilmes”. Twit que enseñaba una serie de lugares en las que se recibían donaciones a ser entregadas a los vecinos afectados.

A partir de estos mensajes emitidos numerosos twitteros no dejaron pasar la oportunidad y salieron a militar las redes sociales responsa-bilizando a la gobernadora María Eugenia Vidal y al intendente Martiniano Molina por la problemática que vivían vecinos de esos barrios que fueron azotados por las fuertes tormentas. Otros, recordaban la inacción de los últimos años que la Provincia y el distrito tuvieron durante los ocho años de gobernación de Daniel Scioli, inundación y numerosas muertes en la ciudad de La Plata incluida, y del ex jefe comunal Francisco “Barba” Gutiérrez. Realidades que, por ahora, siguen sin mejorar la calidad de vida

de los únicos afectados…

Martes. Cierre en la redacción. El agua viene bajando en los barrios más castigados, afortunadamente. La Tormenta Política ha comenzado más fuerte. Restan menos de 40 días para el domingo 22 de octubre.