El Argentino de Quilmes de Zisuela le debe 5 meses de sueldo a los jugadores

Bajo el título: “Argentino de Quilmes adeuda hasta 5 me-ses de salarios a sus jugadores”, la agrupación Celeste y Blanca salió con los botines de punta contra la cabeza de la comisión directiva del Club ante la deuda salarial que puertas adentro se produciría.

Decadente

“La decadencia en Argentino de Quilmes parece no tener fin. Mientras Daniel Zisuela prioriza su proyecto político varelense y César Sosa se vanagloria de haber paseado en el helicóptero de la AFA, parte del plantel no tiene ni para comer”, remata en uno de sus párrafos, tras resaltar que la situación es “vergonzante”.

Sobre la situación que se vive en el Mate, se afirma que “hoy Argentino tiene tan solo a un jugador del plantel al día, al referente que contiene a sus compañeros que hace 2, 3, 4 y hasta 5 meses no ven un centavo”.

” Pero las deudas se acumulan por donde se mire, ex integrantes del cuerpo técnico de Acuña nunca cobraron por su trabajo, los juicios generados por esta misma gestión siguen sin solucionarse y el club perece bajo las aguas cloacales que inundan la calle Cevallos”, señalan.

Ante la oscuridad por la que estaría atravesando el Club de la Barranca, la Celeste y Blanca se pregunta: “¿Y el dinero que aporta UTHGRA? ¿Dónde se invierte ese “dineral”? ¿Por qué Daniel Zisuela ahora mendiga ante el Municipio por un subsidio? ¿Cómo se explica la existencia de clubes más pequeños que Argentino de Quilmes que pueden auto sustentarse y no los tapa la mierda?”.

“La triste realidad del C.A.A.Q llena de congoja y nos deja al borde de las lágrimas. Esta dirigencia improvisada pretende dejar tierra arrasada en su retirada de la institución y es sin dudas lo peor que nos ha pasado en 117 años de historia.”, finaliza.