El concejal del Frente de Todos de Avellaneda, José Alessi, se refirió al caso de la Ordenanza que declara de utilidad de uso público y sujeto a expropiación de los terrenos ubicado en la zona de reserva de Sarandí.

El respecto destacó que el lunes 8 de mayo se le comenzará a dar tratamiento en comisión del Concejo Deliberante a la respuesta institucional del intendente Ferraresi sobre el reclamo de la Cooperativa Sol Naciente que pretende construir 200 viviendas en dichos predios de Sarandí y que motivaron que fuese interrumpido su tratamiento durante la pasada sesión del 13 de abril en el HCD.

Además, expresó su preocupación por el uso electoral que realizó el precandidato macrista Diego Santilli de la situación en Sarandí: "Santilli fue cuestionado y denunciado en su momento por presuntos negocios inmobiliarios que quiso realizar en provecho propio en la Ciudad de Buenos Aires, tengo miedo que quiera hacer lo mismo en esta zona".

Cabe recordar que en aquella sesión legislativa miembros de la cooperativa Sol Naciente, interrumpieron el tratamiento asegurando ser dueños de uno de los lotes contemplados en el proyecto y haberlo adquirido hace 10 años entre 200 familias para construir viviendas.

En dichas tierras, según consta en la explicación enviada a comisión por el ejecutivo Municipal y lo reiteró Alessi "no se pueden construir viviendas porque es una Zona de Reserva". Al tiempo que hizo hincapié en que "durante la sesión del próximo jueves intentaremos encontrar una solución definitiva al problema".

Entre otras preocupaciones del bloque oficialista se menciona que más allá de que no se puedan construir viviendas en esa zona porque está prohibido ya que no es zona urbana, "aún no fue presentada ninguna documentación" que avale la titularidad de esas tierras por parte de la cooperativa, además de que afirmó que aquellas familias que hayan pagado una cuota mensual a la cooperativa "deberán iniciar una causa judicial para que se les devuelva el dinero, ya que se les cobró sin tener el permiso para realizar el proyecto".