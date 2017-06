El Concejo quiere saber

Varios pedidos de informes fueron presentados por los

concejales. Una vez más, vuelve a estar en la mira los

multidenunciados Carrefour y Nuevo Quilmes

Casi sin debates trascendentales, el Concejo Deliberante tuvo una tranquila sesión. Encuentro, en el que oficialistas y opositores buscaron conocer pormenores de situaciones que deben ser explicadas por el Ejecutivo.

La primera en tomar la palabra fue la edil Nancy Expósito, quien explicó que junto al concejal radical Christian Alvarez se reunieron con trabajadores de ATE que cumplen funciones en el Hospital Materno Infantil de Solano. Por lo que reclamó -ante la presencia de ATE- que se atienda el reclamo de los trabajadores sobre falta de insumos, personal, problemas en la liquidación de las horas extra, hechos de violencia, y la apertura de concursos para jefaturas.

Sobre los problemas edilicios en escuelas del distrito, Expósito y su par Daniel Gurzi reclamaron que se gestione del fondo educativo el dinero para reparar la escuela 31 de Bernal Oeste que padece problemas de infraestructura y que se realice la instalación de gas en el Jardín 960.

En tanto, la edil macrista Raquel Coldani pidió información sobre los resultados de inspecciones al natatorio del Club 12 de Octubre durante el último año.

Mientras que la concejal Eva Mieri le pidió a la Secretaría de Desarrollo Social que informe cuantos casos de bajas de pensiones no contributivas para personas con discapacidad hay en Quilmes, ya que seis familias de Solano están “desesperadas porque han dejado de percibir las pensiones no contributivas”.

Al finalizar, el concejal Angel García reclamó al Ejecutivo que envíe al cuerpo el expediente de Nuevo Quilmes, cuestionado ahora también por el Tribunal de Cuentas. Asimismo, recordó que el emprendimiento de Urbanizadora del Sur tiene que ceder cinco manzanas para realizar el perímetro abierto, las que se sumarían a una manzana y media más en la que debería colocarse juegos. También destacó la falta de aprobación de planos y la subdivisión.

Al hablar de la nocturnidad, García cuestionó la apertura de un anexo de Enigma por lo que pidió que se gire el expediente de habilitación. También cuestionó al Bingo Quilmes por la ampliación que realizó sobre Yrigoyen (local donde supo funcionar un restaurante Chino). Ampliación que “alguien les arregló el plano” para sortear el tratamiento en el HCD. Situación por la que requirió al Ejecutivo que solicite el expediente y sus alcances e informe cómo se habilitó el predio.

Por último, y tras reclamar una vez más por las obras ilegales que Carrefour realiza en Pelegrini y Avenida La Plata, reclamó que se informe sobre el trámite de conversión dual de la Estación de Servicio de GNC ubicada frente al Carrefour, y que en el caso de no contar con ella se proceda a la clausura.

Sobre tablas, el cuerpo extendió la licencia del secretario de Cultura y Educación, Ariel “Bicho” Domene hasta el 10 de diciembre. Aprobó el cronograma de repavimentación de 99 calles, y la declaración de interés municipal al Día de la Bandera.