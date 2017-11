El Concejo se metió de lleno en el tema antenas de telefonía celular

A semanas que informáramos sobre el mimetizaje de antenas de telefonía celular para disipar el malestar de la comunidad ante la colocación de un artefacto del cual no se conoce los daños que puedan generar, el Concejo Deliberante solicitó al Ejecutivo que informe cuáles fueron habilitadas recientemente para poder operar en el distrito.

No es la primera vez que el cuerpo busca saber cuáles son las antenas de telefonía celular ensambladas en el distrito. En esta oportunidad, el concejal Angel García requirió al gobierno municipal que especifique las estructuras habilitadas ante la colocación de antenas en luminarias públicas como la publicada en Mosconi a la vera del Arroyo, en Bernal Oeste. O como en el caso de Don Bosco que se encuentra escondida dentro de un tanque de agua en la azotea de un geriátrico.

Otra de las minutas presentadas por García es la que busca saber cuáles fueron los requerimientos solicitados para que reabra sus puertas el Paseo de Compras de Yrigoyen recientemente incendiado, y qué se hizo con el pasivo ambiental.

Por último, el edil kirchnerista requirió saber el por qué estudiantes de escuelas públicas del distrito que hacían actividades deportivas en el Polideportivo Municipal fueron trasladados a “El Area”, emprendimiento privado que funciona en avenida la Plata y República del Líbano sin habilitación municipal.

Al tomar la palabra la concejal Edith Llanos solicitó al Ejecutivo que cumpla con el proyecto de resolución y la minuta de comunicación sancionadas por el HCD sobre las falencias que se producirían en los programas Envión, Promoción Territorial, Punto Encuentro. Problemas que atravesarían sus trabajadores ante la falta de materiales y móviles, como también ante los recortes que sufrieron, como ejemplo las becas del Envión.

Asimismo, Llanos requirió que la Municipalidad de cumplimiento a la homologación según lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo Bonaerense para que ATE pueda ser partícipe de la discusión paritaria. También solicitó que la Comuna se abstenga de llamar a paritarias, apoyado por la UCR.

La edil camporista Eva Mieri expuso los padecimientos que habrían tenido seis familias que habrían perdido todo en el incendio de sus casas. Tragedias que fueron ocurriendo en las últimas semanas. Y que no habrían recibido la respuesta efectiva del área de Desarrollo Social local. Hecho por el que Mieri reclamó al Ejecutivo que informe sobre el trabajo del área que comanda la electa concejal María Angeles Sotolano y que detalle el presupuesto ejecutado hasta el momento.

Entre los proyectos aprobados girados de las comisiones de trabajo el Concejo dio el okey a funcionarios judiciales para que estacionen sin problemas sobre calle Yrigoyen, dentro del horario judicial.

Sobre tablas, el cuerpo aprobó el reconocimiento de deuda de numerosos vecinos.