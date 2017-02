El enemigo público del barbismo, avanza

El funcionario Leandro Díaz redobla la apuesta y va a fondo. dice que hay más irregularidades detectadas en el manejo de los cooperativistas de la gestión anterior. Cuenta que ninguna cooperativa tenía los papeles en regla. Por lo que se cuestiona cómo se les pagó ante tremenda irregularidad que deberá comprobar la Justicia. Y compara, e incluso magnifica la gravedad de lo hecho por “Barba” con lo de Milagro Sala. Polémica local y denuncia judicial en trámite

Primero se conocieron los millones y millones de pesos destinados a la compra de árboles, pasto y pintura. Compras que de haberse concretado Quilmes sería ‘Ciudad Jardín’. Situación que pesa sobre el Plan Argentina Trabaja de la gestión anterior, y que motivó una investigación interna encabezada por el ‘enemigo público del barbismo’ y actual director de Empleo y Cooperativas de la Municipalidad, Leandro Díaz, quien siguió brindando más detalles de las irregularidades detectadas en ocho años de la gestión del ex intendente Francisco Gutiérrez, y que tiene como principal responsable y protagonista a Guillermo Robledo.

Por estas horas se sigue trabajando sobre unas 12 cajas repleta de documentación cooperativista con datos sobre proveedores, costos, etcétera. Documentación que tiene la rúbrica de los más altos ex funcionarios municipales, las que pondrían al descubierto manejos poco claros, como el pago a cooperativistas que no tenían sus papeles en orden (balances, Afip, Seguros, faltantes de libros, otros). Lo que se anexará a la causa que investiga el juez Federal de Quilmes, Luis Armella.

“Cuando se inició el programa Argentina Traba la gente cobraba por cheque, 1200 pesos. El sistema de proveedores siempre perteneció a lo que en ese momento manejaba la Secretaría de Producción y Empleo, la Dirección General de Empleo y Cooperativas. Todo ese monstruo de ocho años lo pudimos resumir en 12 cajas de documentación”, explicó Díaz a El Suburbano.

Sobre las numerosas irregularidades detectadas, y las que deberá ser evaluadas por la Justicia, el ‘enemigo público del barbismo’ aseguró que “ninguna cooperativa tenía la documentación de AFIP, sólo la inscripción. No tenían estatutos, balances, libros de asambleas. No estaban legalmente constituidas. No hay forma de que el Estado te pague un peso así, porque está pagando un fondo negro. Esto ocurría en toda la gestión del ‘Barba'”.

“Ellos hacían facturar a las cooperativas”, continuó. Para agregar que “las cooperativas estaban inscriptos como proveedores”. Y volvió a insistir: “A nosotros nos llama la atención cómo nadie le pidió la documentación para que presten servicios para la Municipalidad”.

Ante estas falencias detectadas, Díaz señaló que “trabajamos en la regularización de las cooperativas. Desde el primero de junio hasta ahora se regularizaron 85 cooperativas. Lo que pasó es que se ha tenido un discurso cooperativista, pero el tipo que defendía a los trabajadores se convirtió en un gran empresario. O sea, de proletario a un gran burgués”.

En la misma sintonía, el funcionario se refirió al intento de pedido de interpelación en el Concejo Deliberante, como también a los ataques recibidos. “Lo que pasa que ellos se ven amenazados porque nosotros lanzamos la candidatura a la presidencia del PJ. Creo que la discusión es más profunda y más difícil”, dijo.

“Esta causa va a generar mucha discusión política. Es la primera vez que un barón del Conurbano tiene una causa de esta magnitud. Esta documentación tiene la firma del ex intendente Francisco Barba Gutiérrez. El no debería desconocer el funcionamiento de una cooperativa por su historia, su pasado en la UOM”.

– ¿Cómo termina la historia?

– La Justicia tiene que avanzar a fondo. La Justicia tiene todas las herramientas necesarias para actuar. Si Milagro Sala está procesada por dos años de no presentar papeles, imagínense cómo debería estar con ocho años.

Algunos gastos pornográficos: 14 palos en arbolitos y 33 para trasladarlos

En las 12 cajas de documentación hay compras de arbolitos y arbustos por 14.199.971 pesos. Otros 33 millones de pesos se gastaron para trasladar estas compras.

Y siempre los nombres de los ex funcionarios Guillermo Robledo (ver foto) y José Luis Pavón aparecen como los principales respon-sables; y si bien muchos apuntan a Leda Cejas, una de las armadoras de esta movida, su nombre y su firma no aparece en ninguna de las 12 cajas que complican la causa.

Entre los detalles de los árboles “comprados”, hubo 4 millones de pinos, 2 millones de fresnos y también 2 de ciruelos. Y lo más llamativo de todo es que el listado de proveedores se repite: El Maitén, Pai-sajistas; DIMAQ Librería; Bulonera Del Sur; OGUS Pinturería; RACH SRL Distribuidora; TRANSPORTES AMOEDO y CALCATOX SRL (del famoso ex proveedor de vitumé, Toledo).

Para tener noción de lo que se denuncia, los miles de frutales deberían estar plantados en el bulevar de Andrés Baranda, en la rotonda de Camino General Belgrano y Pasco, San Martín y Acceso Sudeste, Espora, desde Autopista al Río, Bajada de la Autopista de Bernal, Triángulo de Bernal, entre otras arterias principales de la ciudad.