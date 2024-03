El cuerpo de un hombre muerto apareció flotando en Valentín Alsina. Arboles caídos, calles y avenidas inundadas, arroyos desbordados, y el Servicio Meteorológico Nacional informó que el fuerte temporal durará hasta el jueves. Una situación que alertó a las autoridades municipales y provinciales.

En medio del intenso temporal que comenzó en la madrugada vecinos de Valentín Alsina denunciaron la existencia de un cadáver flotando en la esquina de Habana y Coronel Dulce. Imagen que fue viralizada en las redes sociales ante la ausencia de las autoridades.

Cerca del mediodía, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, confirmó en sus redes sociales: “Quiero comunicar con profundo dolor que un vecino de Lanús ha fallecido a causa del temporal. Abrazamos a su familia y a todos sus seres queridos”.

Según se informó, durante la mañana cayeron casi 100 milímetros de agua, un fenómeno climatológico que ocasionó la inundación de calles, la caída de árboles, entre otras consecuencias. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas que se registran a varias localidades del territorio bonaerense y otras seis provincias.

Ante esta situación, recomiendan no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en zonas de playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, estar atento ante la posible caída de granizo.

