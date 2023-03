En medio de la ola de inseguridad que hay en todos lados, hay hechos que llaman aún mas la atención que otros, ya sea por la forma, los detalles y hasta por los protagonistas.

No es un cuento, Es una historia real que sucedió este jueves 22 a las 16 horas en Quilmes. Más precisamente dentro del Parque de la Cerveceria, cuando una pareja de adolescentes de 18 años jugaban plácidamente a la pelota. En determinado momento, un error de cálculo en el shot, derivó en que el balón traspasara el alambrado del Parque Cervecero y cayera en la calle. Inmediatamente, la chica fue corriendo para ver si algún oportuno transeúnte podía alcanzar el desafortunado esférico. Pero no fue así. No fue así para su sorpresa, la de su novio, y también la de otros testigos.

De repente un patrullero que circulaba por Andrés Baranda frenó al ver la pelota, inmediatamente bajó un uniformado, la manoteó e ingresó con ella al móvil policial. La chica logró gritarle que era de ellos, pero fue en vano. Tanto como la rápida corrida de su novio, que a esa altura ya estaba en la calle para recuperarla. Llegó tarde.

En redes, la mama del niño, Karina Claramunt, escribió: "Hoy..siendo las 16 hs aproximadamente mi hijo estaba jugando a la pelota en el Parque de la cervecería se le fue la pelota a la calle, él pego la vuelta para ir a buscarla y paso un patrullero y se llevó la pelota ...mientras tanto la novia les decía ...es nuestra es nuestra! Y se la llevaron igual. No es x la pelota, es la actitud. A q comisaría corresponde ese lugar???? Porque quisiera ir a preguntar el x qué d la actitud".

En diálogo con El Suburbano, Karina contó que este jueves acercará a la Comisaría Tercera de Quilmes Oeste, con jurisdicción en el Parque de la Cervecería, donde pedirá explicaciones de esta actitud tan vergonzosa.