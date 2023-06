Con una copa de vino en su mano y las sierras de fondo, la consejera escolar de la UCR Daniela Conversano disfruta de la casa en Sierra de la Ventana que construyó junto a su ex marido el ex concejal y funcionario municipal de Juntos Ariel “Bicho” Domene. Disfrute que quedó grabado en un posteo en Instagram acompañado de unas sugestivas frases de la canción “Contra todo pronóstico” de Joaquín Sabina: “Sé que respiro porque sigo huyendo, De todo el que me exige que muera y resucite. Y si algún Paco Umbral me lo repite, Que se vaya buscando un clavo ardiendo. A veces me va mal y a veces no. A veces quien se ríe el último soy yo. El Día de los Difuntos pongo flores En las tumbas de mis enterradores…”.