El pedido de Justicia del papá de Adrián Novilo tuvo otro capítulo: Amenazó con suicidarse desde la cúpula de la confitería El Molino

Pasan los gobiernos, y Marcelo Novillo no baja los brazos. Reclama Justicia por el asesinato de su hijo a la salida del denunciado boliche Space (ya cerrado, y que funcionaba en la ex Elsieland) en Quilmes en junio de 2014. Ahora, amenazó con tirarse desde la cúpula de la confitería El Molino.

Ante la falta reiterada de respuesta por parte de las autoridades judiciales y polìticas, Marcelo Novillo no lo dudó un segundo. Se trepó a la cúpula de la emblemática confitería El Molino, en Congreso, y amenazó con tirarse. Esta no fue una acción aislada, Novillo viene desde hace años realizando desesperados gritos de Justicia por el asesinato de su hijo Adrián, por una ‘conocida’ patota, a la salida del boliche Space.

Meses atrás, acampó en la puerta de la Municipalidad para que el subsecretario de Derechos Humanos, José Estevao, señalara a la Justicia quienes eran los asesinos de su hijo, situación que el propio funcionario había reconocido ante los familiares del joven asesinado. Hecho que motivó una denuncia penal por mal desempeño de funcionario público.

Pero ese no fue el único escrache que Marcelo realizó. En el 2015 increpó cara a cara al ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández cuando hacía declaraciones a la prensa fuera de la Casa Rosada. En octubre de 2015, en medio de la campaña presidencial, Novillo interceptó al Daniel Scioli, entonces candidato y gobernador de la Provincia. Y en julio de 2014, se encadenó varios días a los tribunales de Quilmes. Y en diciembre pasado, recibió la Navidad frente al Congreso.

El 16 de junio de 2014 una patota asesinó a golpes a su hijo a la salida del boliche Space, en Quilmes Oeste. El adolescente fue operado tres veces y murió 14 días después. Al momento, no hay detenidos por el crimen. Otra vergüenza más…