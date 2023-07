Frente a más de 300 personas de Bernal Oeste, el precandidato a Intendente quilmeño por Unión Por la Patria Gabriel Berrozpe presentó la lista "Primero El Pueblo" , y sostuvo que "vamos a caminar y presentarnos con cada vecino y vecina de Quilmes, respetando y escuchándolos para construir la mejor alternativa en Unión por la Patria".

Berrozpe sostuvo que "no hay posibilidades de realizarse en una comunidad que no se realiza y no hay proyecto de Quilmes Futura, sin proyecto provincial y Nacional que nos acompañe en la realización de nuestros sueños y esperanzas, por eso reafirmamos las presentación hechas en la junta electoral de Unión Por La Patria porque queremos enriquecer y fortalecer el triunfo que nuestro pueblo necesita de cara a las elecciones de Octubre".

En el encuentro se desarrollaron las propuestas de la lista en torno a Seguridad, Salud, Educación, Trabajo, obras y servicios públicos de calidad, gobierno abierto y participativo y también hicieron uso de la palabra los precandidatos a concejales.

Para finalizar el encuentro Gaston Harispe, jefe de Bloque de Diputados del Parlasur de Unión por la Patria realzó el trabajo y compromiso de la Lista Primero el Pueblo: "Aquí hay reales militantes, con formación integral, que conocen los barrios y a los vecinos, con convicciones que los impulsan, por lo que es un honor que el Peronismo de la Soberania exprese la potencialidad del programa en esta ciudad importante de la Provincia que es Quilmes con Berrozpe a la cabeza".

Al término, conjuntamente con los apoderados de la Lista "Primero El Pueblo", se presentaron más de 5 veces los avales requeridos a la Junta Electoral de Unión por la Patria, ubicada en la Sede del Partido Justicialista de La Plata. "Las presentaciones se hicieron en tiempo y forma, con todos los requisitos exigidos, porque queremos representar mas y mejor a las vecinas y vecinos de Quilmes. Se nos deben garanticen las mismas condiciones, poder acompañar con nuestra lista a los candidatos en provincia y nacion en Unión por la Patria, ese es el camino para construir después de agosto la verdadera unidad, que se debe lograr con debate interno, mejorando la construcción política y la más grande participación vecinal, para superar la crisis de representatividad que le quita legitimidad a las políticas públicas que queremos impulsar".